Eiger Ultra-Trail by UTMB : carte postale magique

Probablement l'un des plus beaux trails du circuit mondial UTMB.

"Grindelwald est l'un des endroits les plus beaux au monde." Le mot est du suisse Ramon Manetsch, 2e au scratch du E101, la course reine de l'Eiger Ultra Trail by UTMB qui s'est déroulée le week-end des 20 et 21 juillet dans l'Oberland bernois.

Certains y verront une démonstration d'un certain "chauvinisme du bien-être" pour reprendre la formule d'un philosophe suisse.

Il faut en réalité se rendre dans cette région, au coeur de la Suisse, pour réaliser à quel point cette terre parsemée d'une série de hautes vallées issues des crêtes des Alpes bernoises, réputée pour sa beauté naturelle et son charme alpin, ses points de vue magnifiques, ses lacs immaculés, ses prairies luxuriantes et ses sommets enneigés, dont le mythique Eiger, au pied duquel se court chaque année l'ultra-trail du même nom.

L'authentique et l'inimaginé

Séjourner dans l'Oberland bernois, c'est un partir en pérégrination dans le sillage d'Heidi (dont l'histoire, en vérité, se déroule plus à l'Est), dans un territoire aux paysages d'une extraordinaire variété. La scénographie est spectaculaire, les montagnes sont tantôt faciles, tantôt massives, à l'image du trio Eiger, Mönch, Jungfrau, montagnes mythiques, le tout ponctué d'alpages aux paysages idylliques et de villages très coquets ouverts sur l'authentique et l'inimaginé. Là-haut, dans cette Suisse alémanique, les chalets, dans la plus pure tradition suisse, comptent parmi les plus vieilles constructions en bois de l'espace alpin, derniers exemplaires attestant d'un artisanat du passé. Les pâturages sont encore fauchés à la main, le foin ramassé avec de grands râteaux (pour la biodiversité et contre les avalanches). Tout n'est que carte postale : paysage pittoresques, traditions séculaires sauvegardées, territoire préservé. "Comme autrefois" pourrait être le mot qui résonne le mieux pour symboliser ce paysage "modèle"des Alpes helvétiques.

Vue du Faulhorn (2 660 m) @Guillaume Lamy

L'Eiger Ultra Trail by UTMB donne un large aperçu de cette région bénie par la nature et dont le pouvoir d'attraction est indéfinissable. Il se dégage de cet oberland ("pays d'en-haut" littéralement ) une sorte de douceur de vivre ineffable, un calme olympien, idéal pour se refaire une santé (physique et psychique).

Cet utra trail, qui fait partie des 44 courses du circuit mondial de l'UTMB, est une échappée belle au milieu de ce trésor caché suisse.

Le parcours de la course passe par les points de vue les plus époustouflants de la région : Grosse Scheidegg, First (2 168m), Bachalpsee (2 265m), Faulhorn (2 660m), Schynige Platte (2 099m), Wengen (fabuleux village accesseible seulement par train à crémaillère), Männlichen (2 229 m) - la montée de Wengen à Männlichen raide et interminable; depuis le point de vue de Männlichen, on peut voir presque tout le parcours de l'E101 et les athlètes apparaissent comme des fourmis en contrebas), Kleine Scheidegg (2 061m) où l'on peut le mieux apprécier l'effet "wow" des trois sommets Eiger, Mönch et Jungfrau. Avant de traverser la base de la face nord de l'Eiger, mythique sommet qui s'élève à 3 970 m au-dessus du village de Grindelwald et à l'origine de mythes et de légendes dans la communauté de l'alpinisme et du trail running, notamment en raison de sa célèbre face nord.

Statistiques Eiger Utra trail by UTMB 2024, épreuve reine 100,5 km - 6 541 D+ km :

- 610 partants

- 447 finishers

- 163 DNF (hors délai ou abandons) soit 27%

dont 44 à Burglauenen (55e km - 3 390 D+), 22 à Wengen (64e km - 4 132 D+) et et 30 à Männlichen (69e km - 5 080D+)