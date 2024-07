Ain : un village va tenter de battre deux records insolites ce 23 juillet

Une commune de l'Ain va de nouveau tenter de battre le record du monde de la plus longue chenille humaine.

Un an plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Mardi 23 juillet, la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l'Ain va de nouveau tenter, comme elle l'avait fait en 2023, de battre le record du monde de la plus longue chenille humaine.

Le record est pour l'instant tenu par la ville de Lille, qui avait réuni plus de 4 600 personnes en septembre 2023. Le 25 juillet 2023, la commune de l'Ain avait ainsi échoué à s'emparer du record en ne réunissant (que) 2 063 personnes.

Cette année, l'ambition est double puisque Saint-Didier-sur-Chalaronne tentera également de décrocher le record de plus grand rassemblement de personnes portant une marinière. Il est détenu actuellement par Honfleur, avait 1 052 personnes.

Le rendez-vous est donné demain à 19 h.