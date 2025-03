Les inscriptions pour la course Asics SaintéLyon ouvrent ce mardi 18 mars © Gilles Reboisson – ExtraSports

La doyenne des courses nature en France, la SaintéLyon, ouvre ses inscriptions ce mardi 18 mars.

Coup d'envoi ce mardi 18 mars à 13 heures pour s'inscrire à la 71e édition de la SaintéLyon ! Cette nouvelle édition se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 novembre prochains et proposera des parcours de 13, 21, 24, 45, 82 et 164 km.

Ce dernier format de course permettra toujours de rejoindre la Halle Tony Garnier de Lyon après un départ de Saint-Etienne. 10 km de sentiers inédits seront au programme d'un parcours modifié à 40% par les organisateurs.

L'année passée, pour l'anniversaire de la doyenne des courses nature de France, les inscriptions étaient complètes plusieurs mois en avance. La SaintéLyon avait d'ailleurs enregistré une édition de tous les records avec 20 000 inscrits sur l'ensemble des courses et plus de 10 000 sur liste d'attente.

Pour cette 71e édition, les jauges ont été limitées et 17 000 coureurs seront rassemblés sur les différentes courses. Le club fondateur de la SaintéLyon, le CT Lyon, fêtera son centenaire à l'occasion de la SaintéLyon 2025.