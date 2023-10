"L'appel de Lyon" : les élus de Ville & Banlieue interpellent Emmanuel Macron

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, l'association Ville & Banlieue, réunie à Lyon cette semaine pour son 40e anniversaire, demande à l'exécutif des solutions pour répondre aux difficultés des habitants des quartiers populaires.

Un anniversaire et une lettre pour faire bouger les lignes. L'association Ville & Banlieue, qui regroupe aujourd'hui 70 communes, était réunie cette semaine à Lyon à l'occasion de son 40e anniversaire. Fondée en 1983, l'association entend "défendre auprès des représentants institutionnels et du gouvernement les habitants et les associations des quartiers populaires". Avec cette lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, l'association veut faire bouger les choses.

"Nous n’en pouvons plus des atermoiements et des reports. La concertation dure depuis plus d’un an. Nous avons fait des propositions et avons désormais besoin de décisions à la hauteur des lourdes difficultés des habitants de nos quartiers" expliquent les élus dans leur "Appel de Lyon".

"Une partie de la solution au problème des quartiers populaires se trouve à l'Elysée"

Gilles Leproust, président de Ville & Banlieue.

"On veut que ce 40e anniversaire ne soit pas juste un regard dans notre rétroviseur. Nous voulons au contraire, dans le contexte qui est celui des quartiers populaires, penser au futur" explique Gilles Leproust, président de l'association et maire d'Allonnes dans la Sarthe. "Notre lettre s'adresse au président de la République car une partie de la solution aux problèmes de nos quartiers se trouve au palais de l'Elysée" estime-t-il.

Le comité interministériel des villes (CIV), durant lequel les problèmes des quartiers prioritaires seront abordés et qui doit se tenir le 27 octobre prochain, a été reporté à plusieurs reprises, au grand désarroi de l'association. "En reportant le CIV, vous avez manqué un énième rendez-vous avec les villes et quartiers populaires. Il est impératif que vous preniez conscience de l'urgence de la situation" décrivent les élus dans leur lettre ouverte, qui sera remise à Emmanuel Macron lundi.

"On veut réintégrer le principe d'égalité dans ces quartiers" poursuit Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l'habitat et de la politique de la ville. "L'égalité dans l'éducation, dans la formation, dans l'emploi… Sans égalité dans ces quartiers, il n'y a plus de fraternité. Et c'est précisément l'enjeu de l'Appel de Lyon" complète-t-il.

"Il faudra qu'on se fasse entendre"

Damien Allouch, maire PS d'Epinay-sous-Sénart, membre de l'association

Trois mois après la vague d'émeutes qui avait touchée de nombreux quartiers populaires en France suite à la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre, l'association Ville & Banlieue réclame la prise en compte "des solutions de terrain, initiées par les mairies et les intercommunalités et à les faciliter grâce à des financements à la hauteur des besoins, et à les déployer à l'échelle nationale".

Dominique Faure, ministre chargée des Collectivités, était invitée à l'événement à Lyon. Si elle a avoué aux élus locaux "comprendre leur mécontentement", la ministre a affirmé que les solutions "devraient se faire dans la concertation et le faire-ensemble".

"Si le prochain CIV n'est pas à la hauteur de nos attentes, il faudra qu'on s'organise et qu'on se fasse entendre" a également averti Damien Allouch, maire PS d'Epinay-sous-Sénart (Essonne). "C'est un vrai avertissement pour le gouvernement. On est aussi, dans ces quartiers, un rempart contre le fascisme ambiant. Si les habitants ne voient pas d'évolution positive, ils réagiront en se faisant entendre ou par les urnes" a-t-il conclu. A quatre ans des prochaines élections présidentielles, l'association espère que le gouvernement entendra son appel.