L'agenda du préfet du Rhône du 12 au 18 juillet

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a dévoilé ses déplacements et rencontres pour la semaine du 12 au 18 juillet.

Lyon Capitale a choisi de vous partager, chaque semaine, l'agenda du préfet du Rhône pour participer à la transparence de la vie publique. Retrouvez ci-dessous les rendez-vous de Pascal Mailhos pour la semaine.

Lundi 12 juillet

- Entretien avec M. Renaud PFEFFER, Maire de Mornant

- Comité de l’Administration Régionale (CAR), en présence des préfets des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des chefs des services régionaux de l’État

- Réunion avec les professionnels agricoles

Mardi 13 juillet

- Réunion relative à la ligne ferroviaire Paris-Clermond-Ferrand

- Déplacement sur la thématique des rodéos

- Entretien avec M. Grégory DOUCET, Maire de Lyon

- Réunion relative à la sécurité et à la tranquillité de la ville de Lyon, en présence de M. Grégory DOUCET, Maire de Lyon et de M. Nicolas JACQUET, Procureur de la République de Lyon

- Signature du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle

- Signature du protocole d’engagement de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres dorées

Mercredi 14 juillet

- Fête Nationale, prise d’armes, remise de décorations et défilé militaire sur la Place Bellecour

- Déplacement aux côtés des forces de l’ordre relatif au dispositif de sécurité mis en place dans le cadre de la soirée du 14 juillet

Jeudi 15 juillet

- Visioconférence avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et la Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) dans le cadre de l’ouverture du dialogue de gestion stratégique 2022

- Réunion relative à la "Stratégie du 24 juillet" (sécurité et tranquillité publiques) en présence de M. Nicolas JACQUET, Procureur de la République de Lyon, M. Nelson BOUARD, Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), M. Bruno BERNARD, président de la métropole de Lyon, M. Gréogry DOUCET, Maire de Lyon, M. Cédric VAN STYVENDAEL, Maire de Villeurbanne, Mme Hélène GEOFFROY, Maire de Vaulx-en-Velin, M. Jérémie BREAUD, Maire de Bron, Mme Michèle PICARD, Maire de Vénissieux, M. Alexandre VINCENDET, Maire de Rillieux-la-Pape, suivie d’une conférence de presse

Vendredi 16 juillet

- Séquence de sécurité à Villeurbanne