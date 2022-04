L'actualité de l'immobilier à Lyon en un coup d'oeil

Nouveaux immeubles, prix, location, pouvoir d'achat, commerce... un tour d'horizon rapide de l'actualité de l'immobilier à Lyon.

La société Ok Sherlock arrive à Lyon

Nouvelle arrivée. La start-up Ok Sherlock s’implante à Lyon. À destination des personnes souhaitant acheter un bien immobilier , la société propose un service de visite immobilière accompagnée d’un architecte. L’idée est d’avoir en direct l’opinion du spécialiste, ses conseils en vue d’éventuels travaux mais aussi un pointage des défauts parfois sous-estimés notamment sur le montant qu’ils impliquent.

Le Ciel revient en juin

Le salon Ciel, dédié à l’ immobilier d’entreprise, revient les 15 et 16 juin 2022 au palais de la Bourse à Lyon. Organisé par la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, il réunit près de 100 acteurs de la région en immobilier d’entreprise, autour de 15 conférences et ateliers. L’événement s’adresse notamment aux personnes recherchant un local, un commerce, un entrepôt ou des bureaux. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l’événement et elles sont gratuites.

Ce qu'il faut savoir avant d'acheter dans le 6e arrondissement de Lyon avec un spécialiste du secteur :

La Métropole de Lyon au Mipim

La Métropole de Lyon était mi-mars au Mipim, le grand salon des professionnels de l’ immobilier à Cannes. Le président de la collectivité, Bruno Bernard (EÉLV), et ses équipes ont tenté d’envoyer des signaux positifs en direction des promoteurs immobiliers . Tout en assumant le “modèle à la lyonnaise” cher à Gérard Collomb – coopération du secteur public et du privé –, ils ont rappelé leur volonté d’éviter “l’hyper métropolisation” en orientant notamment les entreprises plus loin dans le territoire du département et de la métropole.

Ce qu'il faut savoir avant d'acheter dans le 7e arrondissement de Lyon avec un spécialiste du secteur :

Un prix pour Icade à Lyon

L’opération 145, Lafayette du promoteur Icade à Lyon est lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) “Engagés pour la qualité du logement de demain”. Ce programme immobilier figure parmi les 97 projets remarqués par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Pour rappel, 145, Lafayette est un remembrement de l’ancien site du siège Areva-Framatome à la Part-Dieu, afin de créer des logements là où il y avait auparavant des bureaux.

Une acquisition de 2 350 m2 dans la nouvelle tour To-Lyon à la Part-Dieu

Opération d’ampleur dans la tour en construction To-Lyon, contiguë à la gare la Part-Dieu : 2 350 m2 ont été acquis par Sofidy en vente en l’état futur d’achèvement (Véfa) auprès du promoteur Vinci Immobilier . Sofidy est une société de gestion d’épargne et de fonds immobiliers . En tout, elle acquiert sept cellules commerciales pour le compte des épargnants de la SCPI Immorente. La livraison de cet édifice de 170 mètres, disposant de 66 000 m2 de bureaux, est prévue pour fin 2023.

Ce qu'il faut savoir avant d'acheter à Confluence avec une spécialiste du secteur :

4 443 m2 de bureaux à louer dans le Crayon de la Part-Dieu

Après deux ans de travaux dans la tour la plus connue de Lyon, c’est le début de la commercialisation à la location de 4 443 m2 de bureaux. Pour cela, le promoteur lyonnais DCB International fait appel aux services de la société Valoris Real Estate afin d’accompagner la mise en location. Pour mémoire, en 2020, DCB International avait fait l’acquisition de 11 plateaux de bureaux dans la tour avant de mener de lourds travaux de désamiantage et de rénovation. Divisibles à partir de 100 m², les surfaces se louent à 195 €/m2/an/HT ou 225 €/m2/an/HT selon les étages.

120 nouveaux logements à Vénissieux

Le bailleur social Lyon Métropole Habitat annonce la construction d’une résidence qui devrait compter 120 logements à l’angle de l’avenue Marcel-Houël et de la rue Jules-Ferry à Vénissieux. Le chantier est prévu pour 2023 sur cette parcelle de 4 600 m2. La zone est actuellement rasée. À terme, le programme devrait mélanger une part de logements sociaux et de logements privés.