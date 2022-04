L’ancienne maire du 1er arrondissement et actuelle adjointe à la mairie de Lyon, silencieuse depuis le début de la campagne présidentielle, a enfin levé le voile sur sa position ce jeudi 14 avril. Elle explique à Lyon Capitale qu'elle votera pour Emmanuel Macron. "Un vote contre l'extrême droite", a-t-elle réagi.

Nathalie Perrin-Gilbert brise enfin le silence. Jeudi 14 avril, l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture a confié à Lyon Capitale qu'elle votera pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Une voix qui aura pour but "d'empêcher l'extrême droite d'être au pouvoir", explique l'ancienne maire du 1er arrondissement.

Prendre "acte des 22 % pour Jean-Luc Mélenchon"

Ce vote n'aura donc pas valeur de soutien pour l'élue de Lyon en commun qui "n'oublie pas la gestion ultraviolente des gilets jaunes, l'exercice autoritaire du pouvoir par Macron, la casse de l'hôpital public et de l'éducation nationale. C'est donc un vote contre l'extrême droite et non un vote de soutien à Emmanuel Macron évidemment", assure-t-elle.

Au cours de cette campagne, Nathalie Perrin-Gilbert n'avait pas trouvé satisfaction auprès des candidats de gauche, ni même de Jean-Luc Mélenchon, qu'elle avait soutenu en 2017. Pour autant, elle considère que les suffrages obtenus par le candidat LFI au 1er tour en 2022 constituent un argument de taille pour la suite de l'élection. "J'attends du président sortant qu'il prenne acte des 22 % pour Jean-Luc Mélenchon et qu'il annonce des mesures économiques et sociales en conséquence", lance-t-elle à 10 jours du second tour de l'élection présidentielle.