L'actualité de l'immobilier à Lyon en un coup d'oeil

Nouveaux immeubles, prix, location, pouvoir d'achat, commerce... un tour d'horizon rapide de l'actualité de l'immobilier à Lyon.

Newton Offices investit dans un deuxième immeuble près de Lyon

Le programme immobilier nommé Solaris concerne un immeuble de bureaux de 12 000 m2 implanté au cœur du pôle économique Techlid à Limonest. L’ensemble devrait compter 804 m2 de terrasses en bois. C’est le deuxième site dans la métropole lyonnaise, après Lyon Vaise, pour le spécialiste des bureaux en région. Si le montant n’est pas connu, on sait déjà que les travaux débuteront en janvier 2022 pour une livraison en décembre 2023. Le promoteur partenaire est DCB International.

Un prix pour un programme à la Confluence

Le programme Albizzia à Lyon Confluence a reçu le trophée du “Programme innovant” aux trophées Logement & Territoires 2021, fin décembre. Il s’agit d’un ensemble immobilier en bois et bas carbone, comprenant un immeuble, derrière l’hôtel de région. Le programme est signé par les promoteurs Woodeum et Utei. La livraison des 114 logements – dont 12 en accession sociale – est prévue pour 2023. 900 m2 de commerces, services et locaux artisanaux devraient trouver leur place en rez-de-chaussée en plus des 4 250 m2 dédiés à des activités tertiaires.

57 % des annonces de location au-dessus du plafonnement

Plus de 50 % des annonces de location ne rentraient pas dans les cases de l’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne. C’est ce que révèle une étude du site meilleursagents.com , concernant les annonces publiées entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2021, soit plus de 2 000 annonces. 57 % dépassaient les nouveaux seuils à Lyon et 43 % à Villeurbanne. “Les propriétaires de studios devront donc revoir leur loyer à la baisse de 9 % en moyenne s’ils souhaitent respecter la loi”, analyse MeilleursAgents.

La tour Silex2 de la Part-Dieu récompensée

La tour Silex2 à la Part-Dieu – signée par Covivio en maître d’ouvrage et promoteur – a été récompensée en recevant le grand prix Simi Tour de bureaux lors du Salon de l’immobilier d’entreprise (Simi) à la fin de l’année 2021. Le concours récompense les immeubles de bureaux, logistiques et de services aux entreprises, via un jury composé de directeurs immobiliers de grandes entreprises. Livré en juillet, le nouveau bâtiment reprend en partie la structure de l’ancienne tour EDF et ses 130 mètres de haut. 10 000 m2 de bureaux accueillent des entreprises souhaitant s’installer dans le deuxième centre d’affaires de France, à Lyon.

80 millions d’euros pour une zone commerciale

TwentyTwo Real Estate, spécialisé dans l’investissement immobilier, acquiert “Chasse Sud” pour 80 millions d’euros fin décembre. Il s’agit d’un ensemble immobilier de 52 000 m2 à Chasse-sur-Rhône au sud de Lyon. L’acquisition regroupe un hypermarché Casino, un retail park moderne ainsi qu’un entrepôt logistique. Parmi les enseignes louant un local : Decathlon, Boulanger, C&A, Gémo, Bricomarché et Conforama.

L’achat d’un immeuble en Véfa à Villeurbanne

Pour le compte de la SCPI Interpierre France, Paref Gestion annonce l’acquisition en Véfa d’un immeuble de bureaux à Villeurbanne, rue Georges-Courteline en face du parc de la Tête-d’Or sur le campus de LyonTech-la Doua. Un investissement à hauteur de 15 millions d’euros auprès de Vinci Immobilier. Le programme sera livré au troisième trimestre 2023. La surface propre à la location sera de 3 970 m2 et répartie sur 4 étages. À noter, le bien disposera de 545 m2 de toitures végétalisées.

Le pouvoir d’achat sur l’immobilier en baisse à Lyon

La dernière étude des notaires de France est claire : le pouvoir d’achat des particuliers a diminué en 2021 en raison de la hausse des prix que les taux bas n’ont pas compensée. À Lyon, le pouvoir d’achat sur l’immobilier serait même inférieur à la moyenne nationale. Sur la base d’une mensualité de 800 euros par mois pendant 20 ans, un Lyonnais ne pourra acheter qu’un 32 m2, en baisse de 1 m2 par rapport à 2020. Pour information : 50 m2 en moyenne en France… et 15 m2 à Paris.

Lire aussi : Confluence : la nouvelle valeur sûre de l'immobilier à Lyon ?

Lire aussi : Immobilier : "On peut faire toute sa vie dans le 7e", explique Gaël Fluchaire (vidéo)

Lire aussi : Immobilier : le récap' des grands moments de 2021 à Lyon