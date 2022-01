Météo à Lyon : attention au brouillard givrant avant des éclaircies

La journée de ce vendredi 14 janvier devrait être relativement ensoleillée dans l’après-midi, en revanche dans la matinée il faudra être prudent sur la route en raison de la présence d’un brouillard givrant.

Le réveil est saisissant ce vendredi 14 janvier. Avec des températures estimées à -6 par Météo-France, peu avant 8 heures, il faut bien s’habiller avant de s’aventurer dehors. D’autant qu’un brouillard givrant recouvre la région lyonnaise en ce début de matinée, prudence sur les routes donc.

Celui-ci devrait se lever en milieu de matinée, entre 10 et 11 heures, afin de laisser la place à quelques éclaircies et une légère hausse des températures. Le thermomètre devrait progressivement passer au-dessus de 0 sur les coups de midi. L’après-midi sera tout de même fraîche, pas plus de 3 degrés étant annoncés, sous quelques rayons de soleil.

La soirée sera plutôt dégagée avec des températures comprises entre -1 et -2, avant qu’un nouvel épisode de brouillard givrant ne fasse son apparition dans la nuit.