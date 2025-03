Orange, Lyon 2... Ils rejoignent l'agora lyonnaise pour lutter contre le réchauffement climatique

Trente-deux membres de l'Agora Lyon 2030 ont signé leurs nouveaux engagements en matière de neutralité carbone, ce lundi 24 mars. Derrière ces idées, ce collectif espère trouver les solutions à l'enjeu climatique.

Année après année, l'Agora Lyon 2030 étend sa toile. De 64 membres en 2023 à 178 aujourd'hui, l'assemblée s'est considérablement agrandie grâce à trois sessions d'élargissement. Une extension qui vient prouver que les entreprises, associations, institutions et citoyens accordent de plus en plus d'attention à l'enjeu climatique selon la Ville de Lyon. Lundi 24 mars, 32 membres d'Agora Lyon 2030 ont ainsi signé de nouveaux engagements pour tendre vers la neutralité carbone d'ici 2030 à Lyon.

Ces feuilles de route individuelles résultent de longues réflexions au sein des entreprises ou collectifs sur leur manière de relever le défi climatique sur le territoire lyonnais. "Ce projet est une traduction concrète et opérationnelle du Green Deal (Pacte Vert, Ndlr)", notait Grégory Doucet, maire de Lyon, devant les signataires. En 2023, le pacte climat Lyon 2030, fruit du travail de l'Agora, avait d'ailleurs été présenté.

En comptabilisant cette trentaine de nouveaux signataires, près de la moitié des 178 membres de l'Agora s'est engagée avec des actions à mettre en oeuvre en faveur de la neutralité carbone. La Ville de Lyon, elle, joue le "rôle de chef d'orchestre", dixit Sylvain Godinot, adjoint en charge de la Transition écologique et du patrimoine, en les rassemblant pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles.

Associations et clubs sportifs dans l'Agora

Si l'on retrouve, dans cette liste de 32 signataires, des acteurs incontournables (Orange, Serfim, SPL confluence...) ou encore des institutions réputées (CMA, Université Lumière Lyon 2...), la présence de clubs sportifs ou d'associations de quartier interpelle également. "Des acteurs que l'on pourrait citer comme des relais du citoyen", résume Grégory Doucet.

"C'est leur diversité qui fait leur richesse. Petit à petit, notre territoire offre des solutions pour avoir une meilleure vie sur le territoire lyonnais", complète Sylvain Godinot. On y retrouve, par exemple, le conseil de quartier de la Duchère, seule organisation de ce type engagée dans l'Agora Lyon 2030. Son engagement est de végétaliser les îlots de chaleur du quartier, notamment sur sa partie ouest.

Liste des 32 nouveaux membres signataires : Archipel, Arkea, Cap Habitat Coopératif, Cité Anthropocène, la CMA, Collectif Tress, Comité Régional Olympique, COMUE, CQ 7, Le CROUS, Ecologica, ENFIP, GCC AURECA!, Les Dames, Linkcity, Lyon la Duchère, MJC Sans Souci, MJC Vieux Lyon, Mymétic, Orange, Phusis group, Politeia, Redman, Robins des Villes, SCIC Habitéé, SERA, Serfim, SPL confluence, Université Lumière Lyon 2, Veolia Vinci Construction et Les Shifters.

Dans le même temps, d'autres acteurs avec une activité totalement différente tenteront, par exemple, de tendre vers une mobilité moins carbonée ou de construire des bâtiments plus durables. Pour autant, réunir petits et grands peut également faire émerger des ambitions collectives. "Des associations proposent des formations, des bilans carbone... qui peuvent intéresser les grands groupes. Réciproquement, c'est inspirant pour les petits acteurs de voir que les plus gros s'y sont mis. Ils ne sont pas seuls à avancer", ajoute l'adjoint au maire de Lyon.

"Besoin de beaucoup d'investissements pour réussir la transition écologique"

Sylvain Godinot, adjoint la Ville de Lyon

L'enjeu pour tous ces acteurs locaux est évidement d'aller chercher des financements pour faciliter la mise en oeuvre de leurs projets. La Ville se mobilise ainsi pour les identifier. Elle en propose d'ailleurs pour les associations à but non lucratif dans le cadre d'appels à subventions. Elle peut également accompagner les autres acteurs dans le montage d'appels à projets.

"Plus largement, l'intention de l'Agora, c'est aussi d'aller chercher de l'argent. On sait qu'il y a besoin de beaucoup d'investissements pour réussir la transition écologique", confirme Sylvain Godinot. Les élus lyonnais espèrent, à travers ces initiatives, inspirer d'autres territoires retenus ou non dans le programme européen "100 villes climatiquement neutres en 2030", dont fait partie Lyon.

