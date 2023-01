Jusqu’à 5°c et de la grisaille mardi 24 janvier à Lyon

Le ciel ne devrait pas se découvrir ce mardi 24 janvier entre Rhône et Saône, où le thermomètre ne devrait pas dépasser 5°c.

Pas de pluie, mais encore des nuages à perte de vue dans le ciel lyonnais ce mardi 24 janvier, selon les prévisions de Météo France. Ces derniers ne devraient pas quitter l’agglomération lyonnaise de la journée et semblent bien installer, puisqu’il devrait en être de même mercredi.

Du côté des températures, le thermomètre remonte très légèrement, mais il fera encore très froid entre Rhône et Saône. Pas plus de 5°c sont annoncés au plus fort de l’après-midi. Dans la matinée comptez entre 1°c à 8 heures et 3°c à midi, dans l’après-midi entre 4 et 5°c et dans la soirée environ 1°c.