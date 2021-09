Les Journées européennes du Patrimoine ouvrent leurs portes ce week-end à Lyon. Cette année, la 38e édition est placée sous le signe de la jeunesse. L'occasion pour les petits, comme pour les grands, de profiter des monuments emblématiques de la Métropole de Lyon. Tour d'horizon des immanquables de ce week-end.

Découvertes, visites, expositions, cette année encore, la Métropole de Lyon offre un panel de visites culturelles et patrimoniales très large. Plus de 300 sites seront ouverts au public ce week-end, Lyon Capitale vous propose une dizaine de visites à ne pas manquer.

L'hôtel du gouverneur militaire de Lyon

Ce week-end, les plus curieux pourront admirer la prestigieuse architecture de l'hôtel du gouverneur militaire de Lyon. Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus prestigieux bâtiments de la ville de Lyon. Les visiteurs seront invités à pénétrer dans le bâtiment principal pour découvrir le hall d'entrée, l'escalier d'honneur, et les salons de l'édifice construit dans le style du Second Empire. La cour accueillera un véhicule militaire de 1938, exposé par la fondation Berliet.

Adresse : 38 rue du Maréchal Foch, Lyon 6e.

Horaire des visites : visite libre samedi de 13h30 à 18h30 et dimanche de 13h30 à 18 heures.

Accès : Métro A : Foch - Bus C4, C6, C27 : Duquesne-Foch.

Le Théâtre des Marronniers

Au sein du Théâtre des Marronniers, situé en plein coeur de la Presqu'île, vous découvrirez l'exposition des élèves de la SEPR, école des métiers et centre de formation professionnelle d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème de "La Fabrique du Citoyen". Arts graphiques, mobiliers contemporains et bijouterie, les élèves présenteront leur travail au grand public. La visite est agrémentée de courtes lectures à voix haute de Mohamed-Iyad Smaïne, lecteur associé du théâtre. En parallèle, l'équipe de l'établissement proposera des visites accompagnées tout au long de la journée pour découvrir les coulisses du bâtiment.

Adresse : 7 Rue des Marronniers, Lyon 2e.

Horaire des visites : visite libre samedi de 11 heures à 19h30.

Accès : Métro A, D : Bellecour.

Le Moulin de la Terrasse

Situé à Fontaines-Saint-Martin, au nord de Lyon, le Moulin de la Terrasse ouvre ses portes au coeur d'un site champêtre, bien loin des bruits de la ville. Ce moulin à blé, datant d'avant 1201, se mue en micro-musée de meunerie le temps d'un week-end, pour que les visiteurs admirent sa roue à augets et comprennent la fabrication de la farine.

Adresse : 545 Rue des Prolières, Fontaines-Saint-Martin 69270.

Horaire des visites : Visite libre et visite guidée samedi et dimanche, de 10 à 12 heures puis de 14 à 18 heures.

Accès : Bus 77 : Fontaines-Saint-Martin Centre.

L’Hôtel de Ville de Lyon

Tout au long de ce week-end, les plus curieux auront la chance de pénétrer dans l’un des bâtiments les plus imposants et emblématique de la ville de Lyon : l’Hôtel de Ville. Conçu par l’architecte Simon Maupin au milieu du XVIIe siècle, dans un style Louis XIII, l’Hotel de Ville révélera aux visiteurs ses plus beaux décors ainsi que ses plafonds peints, d’origine. Ceux-ci pourront profiter de plusieurs concerts donnés par le grand carillon de l’Hotel de Ville et ses 64 cloches.

Adresse : 1 place de la Comédie, 69001 Lyon.

Horaire des visites : visite des salons et visite libre samedi et dimanche de 10 à 18 heures.

La Villa Berliet

Élément phare du quartier de Grange Blanche, la demeure familiale de Marius Berliet construite en 1911 se prêtera, elle aussi, au jeu des visites. Mais ce n’est pas tout. Une exposition dédiée aux véhicules du service public sera organisée à l’intérieur de la bâtisse, qui par ailleurs, est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 31 juillet 1989.

Adresse : 39 avenue Esquirol.

Horaire des visites : Visite de la villa du samedi au dimanche, de 10 à 18 heures.

Accès : Métro D : Laennec - Tram T2, T6, bus 28 : Vinatier.

L'église Saint-Bruno

Un pur bijou de l’architecture et de l’art baroque. L’église Saint-Bruno s’est dotée, en 2020, de façades entièrement restaurées et les amoureux d’histoire pourront contempler le baldaquin au-dessus de l’autel, unique au monde par ses draperies en tissu stuqué.

Adresse : 52 rue Pierre-Dupont.

Horaire des visites : Visite guidée et libre de 13h30 à 17h30 le samedi et le dimanche.

Accès : Bus C13, 2, 18, 45.

Plusieurs lieux ouvrent exceptionnellement

Ce week-end, c'est une 38e édition des Journées européennes du Patrimoine bien particulière qui s'offrira aux visiteurs, puisqu'elle apportera sont lot de nouveautés. Plusieurs monuments et évènements exceptionnels vont, pour la première fois, venir étoffer un programme déjà très riche.

La Halle Tony Garnier

Un lieu comme celui-là, ça ne court pas les rues. Véritable emblème du quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement, ce site d'architecture métallique et construit à partir de 1909 ouvre ses portes aux personnes voulant en apprendre plus sur son histoire. De l'Exposition Internationale de 1914, jusqu'aux évènements plus récents, les visiteurs auront la chance de parcourir et de découvrir l'oeuvre de Tony Garnier.

Adresse : 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux.

Horaire des visites : Le dimanche uniquement. Visite guidée à 10 heures, 11h15, 13 heures et 14h15. Réservation obligatoire via info@htg.fr ou ici.

Accès : Métro B : Debourg - Tram T1 : Halle Tony Garnier - Bus C7, 34 : Place Docteurs Mérieux.

Le dépôt de bus TCL de la Soie

Autre grande nouveauté de cette édition 2021, le dépôt TCL de la Soie représente selon Cédric Van Styvandael, vice-président de la Métropole en charge de la Culture, "une opportunité unique de découvrir les métiers de la mobilité".

Adresse : 88 rue de la Poudrette.

Horaire des visites : Guidées, les visites d'une heure sont proposées le samedi et le dimanche à 10 heures, 10h45, 11h30, 14 heures, 14h45, 15h30, et 16h15. Réservation obligatoire ici.

Accès : Métro A, Tram T3 : Vaulx-en-Velin La Soie.

Le Fort de Saint-Just

Édifié au XIXe siècle, le Bastion de Saint-Just, mieux connu sous le nom de Fort de Saint Just, veille sur les Lyonnais depuis les hauteurs de la colline de Fourvière, à quelques pas du Jardin des curiosités. En parallèle, la résidence artistique de Gamut au Fort de Saint-Just ouvrira ses portes au public, lui permettant ainsi de découvrir les artistes et collectifs qui cohabitent aujourd’hui dans ce bâtiment historique.

Horaire des visites : Visites guidées samedi et dimanche de 11h à 16h30. Réservation conseillée via residence@asso-gamut.com ou ici.

Adresse : Place abbé Larue.

Accès : Funiculaire F1 : Saint-Just ou Minimes – Théâtres Romains.