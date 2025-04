Madeleine et Geneviève vivent toutes deux à la résidence intergénérationnelle Rinck située dans le quartier de Perrache à Lyon. Proposée par le Crous et le CCAS, cette structures offre à ses habitants l'occasion de vivre une "seconde jeunesse."

Madeleine, 20 ans est étudiante en master 1 de droit public. Geneviève elle, a 78 ans et est à la retraite. Ensemble, elles vivent au sein de la résidence intergénérationnelle Rinck tenue par le Crous et le centre communal d'action social (CCAS). Le but : partager un lieu de vie entre étudiants et séniors où chacun apprend de l'autre.

Geneviève a rejoint le lieu de vie à son ouverture en 2018 suite à des problèmes d'entente familiale. "Au début ça n'a pas été simple de se retrouver dans un appartement seule et entourée d'autres séniors, mais je me suis liée avec des étudiants et nous avons développé de vrais rapports d'amitié", partage-t-elle. Des rapports d'amitié notamment crées avec Madeleine, tombée par hasard sur les résidences intergénérationnelles lors de sa recherche de logement sur le site du Crous il y a trois ans. Elle témoigne : "Pour moi c'était une évidence d'être au contact des personnes âgées, c'est pourquoi j'ai choisi Rinck."

Si au début de leur expérience les deux femmes ne se connaissaient pas, ces dernières se sont rapidement liées d'amitié. Madeleine avait alors pris l'initiative d'envoyer des lettres manuscrites à Geneviève lors de son absence pour les vacances scolaires. "Un jour j'ai reçu une lettre dans ma boîte au lettre, Madeleine voulait échanger avec moi par voie manuscrite donc on s'est envoyées des lettres tout l'été", se remémore Geneviève : "Là un lien est né."

Chacun son indépendance

Si Madeleine et Geneviève se retrouvent régulièrement, elles disposent chacune de leur logement. Contrairement à certaines résidences du même type, la résidence Rinck dispose de deux bâtiments : l'un dédié aux étudiants et géré par le Crous, l'autre au séniors tenu par le CCAS. La dimension intergénérationnelle intervient alors lors des activités proposées, au sein du jardin partagé ou sur la terrasse du café solidaire et intergénérationnel de la résidence "chez Daddy". "C'est bien car cela nous laisse une certaine indépendance et la charge mentale est plus faible", souligne Madeleine.

Côté sénior, la résidence propose 80 T1 bis de 35 m2 avec balcons, dont cinq logements PMR adaptés. Chez les étudiants, 41 studios sont disponibles aux jeunes bénéficiaires du Crous. Chacuns sont équipés de leur propre cuisine et salle de bain. Situées dans le quartier de Perrache les résidences sont à proximité de l'université Lyon 2, où étudie Madeleine.

Résidence Rinck côté étudiants.

Sorties culturelles, visites de la ville, sport...

Pour prétendre aux appartements, les étudiants doivent répondre à une condition : effectuer quatre heures de bénévolat par mois auprès des personnes âgées. Un quota largement dépassé par certains étudiants attachés à ces moments, comme c'est le cas pour Madeleine : "Cela me permet d'être au contact de personnes extérieures qui ne sont pas de mon âge au contraire de la fac." Elle poursuit : "C'est enrichissant, certes on a un engagement mais ce n'est pas une charge, ça nous fait grandir."

Au programme des activités partagées : des sorties culturelles au musée, au cinéma, mais aussi des activités sportives proposées aux jeunes et moins jeunes. Les étudiants peuvent également proposer leurs propres idées d'activités, ou simplement aider un sénior dans sa vie quotidienne. "Il m'est déjà arrivée de faire les courses ou de changer un rideau chez un sénior, mais nous n'avons pas le droit de remplacer une aide ménagère", précise Madeleine. Récemment, les habitants de la résidence ont même réalisé une géante fresque participative sur les murs du lieu.

"C'est géniale je suis bien ici", confie Geneviève, rejointe par Madeleine qui admet "ne pas vouloir partir", même si la fin de ses étude l'y contraindra.

Terrasse intergénérationelle de "Chez Daddy".

