Le Lyonnais fondateur de la prépa médecine fantôme "Hippocrate" condamné à un an de prison ferme

Reconnu coupable d'escroquerie et de travail dissimulé, le fondateur de la classe préparatoire fantôme aux études de médecine "Hippocrate" a été condamné lundi à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris, au grand soulagement des nombreuses parties civiles.

"C'est le scénario parfait de la tromperie", a déclaré la présidente du tribunal avant de prononcer les peines à l'encontre de Samy N., le fondateur de la prépa "Hippocrate", originaire de Lyon.

A 25 ans, le jeune homme a été condamné à quatre ans de prison dont trois avec sursis, la partie ferme d'un an étant purgée en détention à domicile sous surveillance électronique, a précisé le tribunal. Cette peine est en-deçà des réquisitions du parquet qui avait demandé à l'audience le 19 mars une peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 24 mois ferme, avec mandat de dépôt, à l'encontre de Samy N.

Le fondateur d'"Hippocrate" a par ailleurs été condamné à une peine d'inéligibilité de cinq ans et à une interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans car "vous ne connaissez rien à la gestion des entreprises même si vous pensez le contraire", lui a asséné la présidente au jeune homme.

"On est satisfait, la justice a fait son travail"

"Une décision équilibrée", a salué l'avocat de Samy N. pour qui le tribunal a tenu compte du parcours de son client et de l'absence de casier judiciaire éloquent. "En gros, on lui a dit aujourd'hui: vous avez des idées mais vous ne devez pas gérer une entreprise", a commenté Me Jean-Laurent Panier.

Pour le préjudice financier de la centaine de parties civiles, Samy N. a été condamné à rembourser à chacun les frais d'inscription (entre 4.000 et 6.000 euros par personne). Il devra aussi verser 1.000 euros par étudiant et 500 euros à leurs parents pour le préjudice moral. "On est satisfait, la justice a fait son travail", a estimé Michèle Seurat, la mère d'un des étudiants arnaqués, qui a assisté au procès avec beaucoup d'autres familles flouées et salariés lésés.

Autre prévenu, Yoann B., 31 ans, manager d'une équipe de commerciaux de la prépa, a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie et condamné à une peine d'un an de prison avec sursis. Le troisième prévenu, Ryade M., 27 ans, a lui été relaxé.

"L'appât du gain"

En novembre 2020, Samy N., alors étudiant en médecine à Lyon, avait créé "Hippocrate", domiciliée avenue des Champs-Élysées à Paris. La société se présentait comme une classe préparatoire aux études de médecine. De nombreuses familles s'étaient laissé séduire par les promesses de réussite de la société.

Samy N. embauchait alors une quinzaine de personnes, sans les déclarer, sans les payer complètement, voire pas du tout. Pour valider leur inscription, les étudiants étaient pressés par les représentants de la société de virer l'argent au plus vite, notamment sur un compte au Luxembourg. Lors du gel du compte à l'été 2021, son solde s'élevait à plus de 172.000 euros.

Samy N. aurait envisagé le recrutement de 7.500 étudiants, 350 professeurs et l'ouverture de 30 centres dans toute la France. Un projet "irréalisable et mégalo", selon la gérante d'une prépa privée de médecine, entendue comme témoin. En août 2021, aucun professeur n'est recruté et les locaux n'existent pas. La formation n'aura jamais lieu. Les témoignages et plaintes d'étudiants affluent, conduisant à l'interpellation de Samy N. en octobre 2021.

Au cours de son réquisitoire, la procureure avait dénoncé l'"appât du gain" et "la multiplicité des mensonges" du prévenu pour tromper des jeunes qui rêvaient d'être médecins et leurs familles. Des dizaines d'étudiants (le nombre de victimes est estimé à entre 150 et 200) avaient versé plusieurs milliers d'euros chacun à Hippocrate, qui leur promettait un cursus "innovant" qui n'a jamais eu lieu.