John Textor, le propriétaire de l'OL, veut « botter le cul » du PSG

Dans un entretien accordé au média brésilien Ge Globo, le propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, s'en est pris au PSG. Il espère que son équipe « va leur botter le cul » la saison prochaine.

L’Américain de 58 ans n’a pas mâché ses mots. Dans une interview accordée au média brésilien Ge Globo, John Textor espère la défaite du PSG pour la saison prochaine. “ En tant que propriétaire de l'un des plus grands clubs français, qui a été champion de France sept fois de suite entre 2000 et 2008, je dois faire face à cette concurrence. Aujourd'hui, ce club, le grand Olympique Lyonnais, ne peut prétendre qu'à une deuxième place. On va donner le meilleur de nous-mêmes, j'espère qu'on va leur botter le cul et qu'ils vont faire une mauvaise année”, a t-il affirmé.

Le patron de l'OL dénonce également un "un modèle de dépenses débridées, sans restrictions". Et d'ajouter : 'Tant qu'ils peuvent générer suffisamment de revenus, et c'est le cas grâce à la relation avec le Qatar et aux sponsors. Ils peuvent alors utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin (...)"

Lire aussi : John Textor condamné au Brésil après ses accusations de corruption

Réponse immédiate du PSG

Révélée par RMC Sport, le PSG a souhaité répondre à Lyon dans un courrier qui lui était adressé. « Cher Monsieur Textor, nous vous écrivons à la suite de vos dernières sorties contre le Paris Saint-Germain, notamment remarques fausses et incendiaires dans une interview donnée à Globo Esporte cette semaine et sur les réseaux sociaux. » Le club parisien met en garde Textor : « nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires ».