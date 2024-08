Les autorités dressent un bilan sécuritaire très satisfaisant des Jeux olympiques à Lyon. Seuls quelques incidents mineurs, dont neuf interpellations, ont été signalés, malgré un dispositif de sécurité robuste.

Les Jeux olympiques à Lyon se sont déroulés sous haute surveillance, et les efforts des autorités ont porté leurs fruits. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué l'organisation exemplaire de cet événement international, qui a accueilli onze matchs au stade de Décines-Charpieu entre le 24 juillet et le 9 août. Comme le rapporte Le Progrès, les rencontres se sont déroulées dans des conditions optimales, avec seulement une rixe signalée et neuf interpellations au total.

#àlintérieurDesJeux | Policiers, pompiers, militaires et gendarmes ont été pleinement mobilisés pour les #JOP2024 à Lyon.

Ensemble, ils ont assuré les meilleures conditions de sécurité : retour sur leurs missions. ⤵️@Defense_Sud_Est @SDMIS69 @PoliceNat69 @Gendarmerie_069 pic.twitter.com/iwHM92as0T — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 9, 2024

Deux vendeurs de faux billets arrêtés

Parmi les incidents notables, deux vendeurs de faux billets ont été arrêtés le 27 juillet, et un supporter belge a été interpellé pour avoir fait voler un drone au-dessus du stade. Ce dernier a été neutralisé par l'unité anti-drones de la police et récupéré par les pompiers spécialisés. Malgré des températures élevées et quelques blessures mineures, les services de secours ont pu prendre en charge 176 personnes, principalement pour des coups de chaleur et des piqûres d'insectes.

Avec une mobilisation de 650 policiers et gendarmes par jour, appuyés par des équipes spécialisées, notamment pour la protection des athlètes israéliens, le dispositif de sécurité a permis de prévenir toute menace sérieuse. Alors que les JO s'achèvent, Lyon se prépare déjà à accueillir les Jeux paralympiques, avec une vigilance renforcée pour cet autre grand événement.