Le fast-food algérien Benet Zman à Saint-Fons a été fermé d'urgence après un contrôle révélant de graves manquements aux normes d'hygiène. Le restaurant ne rouvrira qu'après correction des nombreuses infractions constatées.

Le restaurant de plats algériens Benet Zman, situé au 154 boulevard Yves-Farge à Saint-Fons, a été contraint de fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre après un contrôle d'hygiène réalisé par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) jeudi 8 août, révèle Le Progrès. Cette fermeture administrative fait suite à la découverte de graves infractions aux normes d'hygiène, posant une menace significative pour la santé des consommateurs.

L'établissement, qui propose depuis début 2023 une cuisine traditionnelle algérienne, se trouve dans un petit local jouxtant une station-service. Les inspecteurs de la DDPP ont relevé plusieurs manquements critiques, parmi lesquels la présence de mouches sur les denrées alimentaires, un nettoyage insuffisant des locaux, des conditions de stockage inappropriées, avec des aliments entreposés à même le sol, et une absence de traçabilité des produits. Plus inquiétant encore, les toilettes étaient situées dans la même pièce que la zone de production des plats, indique Lyon Mag.

Une cinquantaine de points à revoir pour rouvrir

Ces infractions graves ont conduit à la fermeture immédiate du restaurant, avec l'obligation pour le gérant de mettre en œuvre plus d'une cinquantaine de mesures correctives. Parmi ces mesures, il est exigé de remettre en état tous les revêtements des locaux, de créer une séparation physique entre les toilettes et la zone de production, de cesser l'approvisionnement en viandes non autorisées, de mettre fin au stockage des denrées sur le sol et de renforcer les procédures de lutte contre les nuisibles.

Le restaurant ne pourra rouvrir qu'après la mise en conformité totale avec les exigences sanitaires et une nouvelle inspection de la DDPP confirmant l'efficacité des corrections apportées. Cette situation met en lumière l'importance de respecter rigoureusement les normes d'hygiène dans le secteur de la restauration, où des manquements peuvent rapidement entraîner des risques pour la santé publique.