JO 2024 : quelles villes choisies pour accueillir les athlètes dans la région ?

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris a dévoilé ce lundi 5 octobre la liste des villes retenues pour accueillir les Centres de préparation des athlètes olympiques et paralympiques. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une trentaine de villes ont été sélectionnées.

Quels sont les départements retenus pour accueillir les athlètes des Jeux olympiques dans 2024 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Ce lundi 5 octobre, le Comité d'organisation des JO de Paris 2024 a dévoilé la liste des villes où seront installés les Centres de préparation aux jeux : des complexes sportifs qui accueilleront des athlètes olympiques et paralympiques de différentes disciplines entre l'été 2021 et l'été 2024. La région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement bien représentée, avec au moins une ville choisie dans chacun de ses départements.

Ain

La ville de Bourg-en-Bresse mettra à disposition ses équipements sportifs et son centre équestre pour les athlètes olympiques et paralympiques pratiquant les sports d'extérieur. La station thermale de Divonne-les-Bains, à côté, a également été retenue pour accueillir les athlètes.

Allier

A Vichy, c'est le centre omnisports qui a été désigné Centre de préparation aux JO.

Ardèche

La communauté de commune des Gorges de l'Ardèche accueillera les VTTistes.

Cantal

La communauté d'agglomération d'Aurillac mettra à disposition des athlètes son centre omnisports, mais également son stade et plusieurs équipements sportifs pour les athlètes pratiquant l'athlétisme, rugby et le tennis de table.

Drôme

Deux complexes sportifs ont été retenus dans la Drôme, l'un à Romans-sur-Isère, l'autre à Bourg-de-Péage.

Haute-Loire

La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay sera dédiée au tir, la communauté de commune du Haut-Lignon au rugby.

Isère

Près de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Voiron, Echirolles et Sassenage accueilleront chacune un Centre de préparation aux JO.

Loire

Les petites villes d'Andrézieu-Bouthéon et de Feurs ont été choisies pour accueillir les athlètes en lice pour l'athlétisme, le football, le basket, le rugby, le judo ou encore le tir. A Cordelle, ce sera l'aviron. La ville de Saint-Etienne a également été retenue pour être un Centre de préparation aux JO.

Puy-de-Dôme

La ville de Clermont-Ferrand accueillera à elle seule trois Centres de préparation aux JO. Un quatrième se trouvera à Riom, non loin, pour le tir à l'arc.

Rhône

Le Rhône est bien représenté dans la liste, avec quatre villes sélectionnées, dont trois dans la métropole de Lyon. Le centre-ville de Lyon accueillera l'athlétisme, le basket, le BMX, la gymnastique artistique, le rugby ou encore le tennis de table. Vaulx-en-Velin, à l'est de Lyon, sera dédiée à l'haltérophilie, au judo et au taekwondo et Dardilly, au nord-ouest de Lyon, accueillera les footballeurs. Pour la communauté d'agglomération de Villefranche, ce sera les autres sports collectifs en extérieur.

Savoie et Haute-Savoie

Les stations de ski des Alpes accueilleront les sports extérieurs principalement (cyclisme, VTT...) : La Clusaz, Les Gets, Morzine, Albertville, Les Saisies, Tignes. Les villes d'Evian et d'Aix-les-Bains accueilleront également des athlètes, ainsi que la base d'aviron du lac d'Aiguebelette.