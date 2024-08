Jeux paralympiques à Lyon : des espaces aménagés pour découvrir les sports

Alors que les Jeux Olympiques touchent bientôt à leur fin, place aux Jeux paralympiques. Lyon accueillera le 26 août la flamme olympique et propose des espaces dédiés gratuits pour découvrir les différents sports.



Du 28 août au 8 septembre se tiendront les Jeux paralympiques à Paris. Mais avant le lancement, la fameuse flamme passera par Lyon entre la place Bellecour et la place des Terreaux. Inès Dahmani, vice-présidente de Lyon La Duchère et Michel Sorine, fondateur d'ExtraSports et organisateur de nombreuses courses très connues par les Lyonnaises et Lyonnais, comme la SaintéLyon, ont été choisis par la ville comme porteurs de flamme.

Lire aussi : La Ville de Lyon présente ses deux porteurs de la flamme paralympique

Des aménagements sportifs pour découvrir les jeux

Au travers des espaces sportifs proposés, vous pourrez vous initier à de nombreuses disciplines olympiques et paralympiques.

Un terrain synthétique pour apprendre les gestes des sports collectifs (football, rugby, goal ball, volleyball, handball…)

Un terrain Paris 24 pour appréhender les sports de raquettes (tennis de table, badminton...) et découvrir des démonstrations de tous sports.

Une aire de découverte pour s’initier aux différents sports de précision (escrime, tir à l’arc, golf, boccia, tir laser) et à la motricité.

Un espace de sports freestyle pour diversifier ses compétences sportives avec du BMX.

Un terrain de basket 3x3 pour s’affronter en s’amusant et apprendre les gestes du basket.

Une arène d’athlétisme avec des couloirs pour s’exercer aux disciplines (sprint, lancés, sauts..)

L’ambiance festive et sportive sera prolongée avec des espaces ludiques et créatifs accessibles sur les 3 jours :

Un espace loisirs et culturel pour les enfants principalement avec des jeux en bois, des livres et des coloriages, jeux récréatifs.

Un espace détente proche des toutes les animations, de la scène et de l’écran géant pour ne rien louper.

Un espace souvenir pour permettre aux visiteurs et visiteuses de repartir avec sa photo et sa médaille personnalisée.

Une fresque participative autour du thème “Lyon sportif et inclusif”.

Un espace pour s’essayer aux commentaires sportifs et à la web radio avec Valley Rave Nation (présence le mardi et mercredi).