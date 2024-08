Archive vidéo restaurée. Quand les Lyonnais se baignaient dans la Saône en 1897

Une courte vidéo des Frères Lumière, restaurée par des amateurs sur un compte Instagram, montre des enfants sautant d'un radeau flottant et jouant dans la...Saône à Lyon en 1897.



L'image est digne d'un film. Une courte vidéo, restaurée par des amateurs, montre des enfants sautant d'un radeau flottant et plongeant dans la Saône. Nous sommes alors en 1897, à Lyon.

Le compte Instagram "vibranthistory", fouille dans les archives vidéos et restaure les extraits en couleur. Le concepteur de ces extraits modernisés utilise une technique bien lointaine de la fin du 19ème siècle. "J'utilise cette IA pour coloriser une vidéo. Concrètement, vous donnez à l'IA une image de référence en couleur, puis l'intelligence artificielle colore le reste des images de la vidéo.", explique t-il. Et le tour est joué.

"Bêches Lyonnaises"

A l'origine de cette vidéo, les Frères Lumière. La séquence s'intitule "Bains dans la Saône". Des jeunes tentent de faire admirer leur art du plongeon et prennent plaisir à se baigner dans la Saône, pratique alors interdite.

En 1883, un arrêté préfectoral interdit la baignade dans la Saône sur les deux rives depuis les limites de la ville de Lyon en amont jusqu'au pont de la Mulatière en aval. Toutefois cette interdiction ne s'étend pas aux bains publics et aux écoles de natation. Les pontons de ces écoles deviennent donc les seuls endroits autorisés et portent le nom de “bêches” lyonnaises.

Quelques siècles plus tard, la question de la baignade dans le Rhône et la Saône se pose encore. Lancée en juin 2023, une étude permettant d'identifier des sites de baignade dans le Rhône et la Saône est présentée aux maires de la Métropole de Lyon.

