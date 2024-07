Hugo Boucheron et Matthieu Androdias, disputeront les demies finales d’aviron en deux de couple ce mardi. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Aviron, escrime, basket et football, six athlètes lyonnais s'apprêtent à concourir dans leur discipline ce mardi 30 juillet.

Les Jeux Olympiques (JO) de Paris ont débuté avec brio vendredi 26 juillet. Parmi les 571 athlètes de la délégation française, ils sont près de 40 à venir de Lyon ou à être affiliés à un club de la région lyonnaise. Et pour ce quatrième jour de compétition, six d'entre eux vont concourir aviron, escrime, basket et football.

Pour rappel, cinq athlètes lyonnais jouaient ce lundi en escrime, basket et VTT. La sabreuse Manon Apithy-Brunet a été sacrée championne olympique et offert une cinquième médaille d'or à la France. Les basketteuses Gabby Williams, Marine Fauthoux et Marine Johannès sont elles sorties gagnantes de leur match contre le Canada. En revanche, le vététiste Jordan Sarrou est arrivé 14e au cross-country.

Six athlètes à suivre dans quatre disciplines

Les avironniers Hugo Boucheron et Matthieu Androdias concourront en demies finales de deux de couple hommes à 11h10. Ils se sont en effet qualifiés lors des quarts de finale, arrivant 3e de leur série. Membre du Cercle de l'aviron de Lyon, le duo rame ensemble depuis bientôt dix ans. Ils s'étaient d'ailleurs couverts d'or en 2021 à Tokyo.

De son côté, l'escrimeuse Auriane Mallo-Breton a remporté l'argent dimanche dernier en individuel. Elle doit désormais faire ses preuves en équipe en quarts de finale d'épée. Avec trois autres françaises, la lyonnaise jouera face à la Corée du Sud à 13h30.

En basket, Nando de Colo, intégré à l'équipe de France, affrontera le Japon à 17h15. Médaillé d'argent à Tokyo en 2021, il est rattaché à l'ASVEL Lyon-Villeurbanne depuis 2022 pour au moins deux saisons.

Enfin, côté foot, la France jouera contre la Nouvelle-Zélande ce soir à 19 heures pour rallier les quarts de finale. Avec déjà deux victoires depuis le début des JO, les bleus occupent actuellement la première place de leur poule. On retrouve ainsi dans l'équipe les joueurs de l'OL Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

