Isère : une légère baisse du chômage au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2024, le chômage a légèrement baissé en Isère.

La chômage baisse en Isère au deuxième trimestre 2024. Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 46 800. Ce nombre baisse de 0,6 % sur un trimestre (soit –260 personnes). Il progresse en revanche de 0,5 % sur un an.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 0,5 % sur un trimestre et progresse de 1,2 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 86 680 au deuxième trimestre 2024.

Ce nombre est stable sur un trimestre et progresse de 1,4 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre augmente de 0,1 % sur un trimestre et de 1,5 % sur un an.