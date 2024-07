JO : la Lyonnaise Auriane Mallo-Breton en argent à l'épée en équipe

La Lyonnaise Auriane Mallo a remporté l’argent en épée par équipe. (Photo by Franck FIFE / AFP)

La Lyonnaise Auriane Mallo-Breton a remporté la médaille d'argent à l'épée par équipe après une cruelle défaite à la mort subite en finale.

Des larmes de déception mais une belle médaille d'argent. Les épéistes françaises, menées par la Lyonnaise Auriane Mallo-Breton sont devenues mardi 30 juillet vice-championnes olympiques de l'épreuve par équipe. C'est la neuvième médaille d'argent obtenue par la délégation.

Trois jours après avoir perdu sa finale individuelle à l'épée en mort subite, la Lyonnaise a de nouveau craqué à cet instant cruel, malgré une avance de quatre touches au milieu de la rencontre.

En larmes, inconsolable pendant plusieurs minutes la Lyonnaise a finalement été réconfortée par ses coéquipières et l'argent autour du cou. "On va célébrer, mais c’est vrai que ça fout les boules. C’est sûr que ça fasse deux fois, c’est compliqué, mais c’est surtout que je voulais mettre la dernière [touche] pour les filles. Elle [Santuccio] me touche la main, mais je ne sais même pas comment", a-t-elle indiqué en zone mixte.