"Je suis folle de joie d'être là", s'enflamme Roselyne Bachelot : Villeurbanne, capitale française de la culture 2022, c'est parti

La ville de Villeurbanne est la « capitale française de la culture » pour l’année 2022, un label décerné par le ministère de la culture pour la première fois. Plus de 800 évènements culturels auront lieu à Villeurbanne en 2022. Ce vendredi soir, a lieu la soirée de lancement avec Roselyne Bachelot.

"Je suis folle de joie d'être là". Dans les rues de Villeurbanne, au milieu des enfants qui dansent et des girafes géantes, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est ravie. "On commence en fanfare avec ce spectacle extraordinaire. Avec tous les enfants. C'est ce qui a fait gagner Villeurbanne, Villeurbanne a associé la jeunesse. Je regardais les enfants dans l'école, j'avais tous envie de les embrasser", s'exclame la ministre.

C'est parti. Villeurbanne est LA capitale française de la culture 2022. Un label décerné par le ministère de la culture pour la 1ère fois. Et Villeurbanne a gagné car Villeurbanne a axé son "année culture" autour de la jeunesse. "Il n'y avait pas grand mérite à décerner le label à Villeurbanne, c'était le meilleur dossier. Je ne suis pas difficile, je prends les meilleurs", poursuit Roselyne Bachelot.

La ministre a assisté à un spectacle dans la cour de l'école Jules-Ferry, dans le quartier de la Perralière, à Villeurbanne, avant de remonter - et de déambuler dans - la rue du 4 août 1789 au milieu des girafes géantes qui ont enflammé la foule. Puis direction la place Lazare Goujon, devant l'Hôtel de Ville de Villeurbanne, avec diverses animations prévues toute la soirée pour lancer officiellement "l'année culture" à Villeurbanne. Une déambulation de la compagnie KompleX KapharnaüM a lancé les festivités, avant une opérette animalière et poétique de la Compagnie Off.

La culture va être mise au coeur de la vie des Villeurbannais pendant un an. "On a concocté un programme assez incroyable avec près de 800 événements tout au long de l'année 2022", expliquait il y a quelques semaines le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, invité de l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale. Plus de 800 évènements, dont 200 concerts et 300 spectacles, sont prévus. La culture partout et pour tous pendant un an.

Un programme fidèle à l'histoire et aux traditions de la cité. "La culture est le moyen par lequel nous donnons du sens au monde et à la vie. Les récits, l’exercice de la sensibilité, la rencontre de leurs différences, font que les groupes sociaux se nouent, se recomposent, que les individus se situent et arrivent tant bien que mal à se tenir debout. La culture permet à l’espèce humaine d’avoir cette drôle de particularité de connaître quelque chose de ses grands-parents. C’est pourquoi Villeurbanne a toujours accordé une grande place à la culture, dans son sens le moins prétentieux et le plus émancipateur", confie le maire de Villeurbanne.

100 jeunes de 12 à 25 ans vont organiser un festival de A à Z en juin à La Feyssine

Entre le 3 et le 5 juin, 100 jeunes de 12 à 25 ans vont notamment organiser le "Festival de la Feyssine" à la Feyssine. Eux-mêmes vont organiser l'évènement de A à Z, contacter les artistes, créer, laisser libre part à leur imagination et à leur créativité. "Les jeunes ont les clés du camion. Ils vont s'occuper de toutes les étapes d'un festival : création, programmation, régie-son, lumière", explique le maire de Villeurbanne.

Cet évènement, cette année culture est aussi, pour Cédric Van Styvendael, "une manière pour Villeurbanne de dire ce qu'elle a à dire à la France".

"Ce que j'attends de ce label, c'est de pouvoir dire que la vie culturelle est extrêmement intense dans les territoires. Bien sûr, on a des grands outils culturels à Paris, tout le monde les connais. Ce label, c'est une reconnaissance pour les territoires. Chacun a un potentiel d'artistes. On n'est pas seulement un spectateur dans la vie artistique, chacun peut aussi être un acteur", conclut Roselyne Bachelot, la ministre de la culture.

