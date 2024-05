Mardi 21 mai, l’élu de Vaulx-en-Velin, Nordine Gasmi, a été condamné à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour provocation à la haine antisémite après plusieurs publications sur les réseaux sociaux. L’élu a fait appel.

Hier, mardi 21 mai, l’élu de Vaulx-en-Velin, Nordine Gasmi, a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à six mois de prison de sursis, trois ans d’inéligibilité ainsi que l’indemnisation des parties civiles pour "provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par voie électronique." Son avocat, Me Christophe Bruschi, annonce faire appel ce mercredi.

"Je n'ai rien contre les Juifs"

L’élu vaudais (DvG) avait posté sur ses réseaux sociaux entre le 7 et le 19 octobre plusieurs publications où l’on pouvait lire "Israël Assassin", accompagné d’un dessin représentant des rabbins sur le point de manger un bébé. D’après nos confrères du Progrès, l’avocat de la défense aurait invoqué la liberté d’expression pour défendre son client : "Même si celle-ci choque, et on le comprend, on a le droit de dire ce qu’on veut. Elle est une liberté fondamentale et constitutionnelle en France, ce qui distingue cette démocratie d’autres régimes autoritaires ou totalitaires où les citoyens sont privés de la liberté de tout simplement exprimer librement leurs opinions."

Nordine Gasmi, élu mais aussi professeur au lycée professionnel Charlie Chaplin à Décines-Charpieu, a quant à lui nié le caractère antisémite de ses publications. "Je n’ai rien contre les Juifs, mais tout contre le gouvernement extrémiste d’Israël. J’estime que le peuple juif souffre autant que le peuple palestinien. C’est pour ces raisons que je n’ai rien enlevé de mon Facebook. J’assume tout", a-t-il finalement déclaré devant le tribunal judiciaire.

Une défense qui n’a pas convaincu la présidente qui aurait par ailleurs insisté sur "les qualités d’élu de la République et d’enseignant de l’Éducation nationale" de Nordine Gasmi, tout en affirme que "le contexte géopolitique ne confère aucun droit de publier des représentations antisémites." L’élu devra donc bientôt se défendre devant la Cour d’appel de Lyon.

