Un ex-militaire condamné pour des menaces contre Grégory Doucet et son adjoint à la sécurité

Un homme de 72 ans a été condamné pour avoir menacé de mort le maire de Lyon et son adjoint à la sécurité.

Un ex-militaire âgé de 72 ans a été condamné à peine d'avertissement de six mois de prison avec sursis simple pour avoir menacé de mort le maire de Lyon, Grégory Doucet et son adjoint à la sécurité, Mohamed Chihi. Le caractère raciste de sa menace envers ce dernier a été retenue par le tribunal rapportent nos confrères du Progrès.

L'homme avait adressé ses menaces sur la messagerie de Facebook le 25 septembre 2022 en utilisant un VPN pour masquer son adresse IP. Il a été confondu par les enquêteurs grâce à son numéro de téléphone qu'il avait utilisé pour créer son compte.

Les deux élus avaient porté plainte en se constituant parties civiles. Domicilié à Nice, l'homme qui n'avait pas de casier judiciaire renvoyait l'adjoint à la sécurité à ses origines maghrébines évoquant l'intervention de "milices" pour "mettre de l’ordre et neutraliser définitivement les écolo pro islamistes […] et tous les autres collabo de l’Etat islamiste et DAESH", rapportent nos confrères.