Isabelle von Bueltzingsloewen présidente de l’Université Lyon 2

Le 5 juillet 2024, le conseil d’administration de l’Université Lyon 2 a élu Isabelle von Bueltzingsloewen comme nouvelle présidente. Son mandat court jusqu'au 5 février 2025.

L'Université Lumière Lyon 2 tient sa nouvelle présidente. Isabelle von Bueltzingsloewen, professeure d'histoire contemporaine et vice-présidente chargée de la recherche depuis 2016. À compter du 5 juillet, elle succède à Nathalie Dompnier, désormais à la tête de la ComUE Lyon-Saint-Étienne.

Dans un communiqué, Isabelle von Bueltzingsloewen a exprimé sa détermination à maintenir l’excellence académique de l’université : “Je suis prête à consacrer toute l’énergie nécessaire, en lien avec l’ensemble de la communauté universitaire, pour que notre université garde le cap, continue de rayonner, mais surtout d’offrir la meilleure formation possible à nos étudiantes et étudiants, quelles que soient leurs origines et leur projet.”

La suite d'une longue collaboration avec l'Université Lumière Lyon 2

Isabelle von Bueltzingsloewen rejoint l’Université Lumière Lyon 2 en tant que maîtresse de conférences en 1993, avant d'être élue professeure en 2010. En 2011, elle devient responsable du master d’histoire moderne et contemporaine. Un an plus tard, elle intègre la Commission de la Formation et de la Vie universitaire (CFVU) puis prend la direction de l’École doctorale de Sciences sociales en 2013.

Spécialisée dans l'histoire de la psychiatrie et des politiques de santé mentale dans la France des XIXe-XXIe siècles, Isabelle von Bueltzingsloewen travaille sur l'histoire des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale et sur l'histoire du quotidien de la France occupée.