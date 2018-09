Intrusion à l'aéroport de Lyon : l'homme voulait "prendre l'avion"

Lundi, un homme s'est introduit en voiture sur les pistes de l'aéroport de Lyon. Selon des sources policières, il aurait expliqué son geste par sa volonté de "prendre l'avion".

L'enquête se poursuit autour de la personnalité de l'homme qui s'est introduit dans l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ce lundi 10 septembre. Selon plusieurs sources policières, l'homme aurait affirmé qu'il voulait "prendre l'avion pour aller voir le roi du Maroc Mohammed VI", prétextant qu'il était de sa lignée. L'individu aurait eu également des propos "incohérents et ésotériques", et aurait affirmé "être doté de pouvoirs magiques", selon une source. Cette dernière rappelle que l'homme d'une trentaine d'années, licencié depuis peu, est "atteint de troubles psychiatriques et suivi depuis plusieurs années par des médecins".