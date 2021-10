Inondations et crues : 8 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune, dont le Rhône

Avec le retour du temps pluvieux, Météo France a classé 8 départements de la région en vigilance jaune inondations ou crues. Le Rhône est en vigilance pour les crues.

L'automne arrive, avec sa quantité de précipitations. Les pluies pourraient occasionner des inondations ou des crues dans huit département d'Auvergne-Rhône-Alpes selon Météo France qui les a classé en vigilance jaune.

Le week-end du 2 et 3 octobre, le Rhône avait été placé en vigilance jaune aux orages et pluies, inondations, et en vigilance orange aux vents violents. Dans le Rhône lundi 4 octobre, seule la vigilance jaune crue reste en vigueur. La vigilance concerne surtout le sud du département, vers Givors. La Saône et le Rhône à Lyon ne sont pas concernés.

La Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ardèche et la Drôme sont également en vigilance jaune crues. Du côté des inondations, l'alerte porte sur les départements de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Ain.