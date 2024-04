Le recours du maire d'Oullins-Pierre-Bénite contre les travaux de la Métropole de Lyon a été rejeté par le Conseil d'Etat. L'expérimentation va se mettre en place.

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi, la Métropole de Lyon indique qu'elle "prend acte de la décision du Conseil d’Etat refusant le pourvoi en cassation de la commune de Oullins-Pierre-Bénite destiné à stopper les travaux d’apaisement de la circulation et de déploiement de la Voie Lyonnaise 6" qui lui permet "de poursuivre le déploiement des trois étapes d’expérimentation présentées en comité de suivi du 26 mars 2024".

Une mise à sens unique partiel de la Grande rue dès cet été

Les travaux d'apaisement du quartier de la Bussière vont donc se poursuivre, malgré les arrêtés pris par le maire Jérôme Moroge. Ils devraient s'achever en juin 2024. "La Métropole propose de revoir le plan des flux de circulation. L’objectif est de conserver l’accès des riverains tout en limitant la circulation de transit. Ce nouveau plan permet de préserver la tranquillité des habitants et d’apaiser la circulation", indique la collectivité dirigée par l'écologiste Bruno Bernard.

Deux phases d'expérimentation seront ensuite mises en place. D'abord de l'été à la fin de l'année 2024 où le plan de circulation proposé par les collectifs de commerçants sera testé. Ce dernier, avec lequel les commerçants ne sont par ailleurs plus en phase, comme ils l'expliquaient dans nos colonnes il y a quelques semaines, prévoit que la Grande rue soit mise à sens unique entre la rue du Perron et le pont d’Oullins. Un couloir bus-vélos sera créé sur la Grande rue entre la rue du Perron et le pont d’Oullins. Pour les cyclistes se dirigeant vers Saint-Genis-Laval, un itinéraire cyclable par marquages au sol pour les vélos sera établi via les rues Bertholey, Hugo et de la Camille.

Enfin, du début de l'année 2025 au printemps, c'est le scénario proposé par le maire d'Oullins-Pierre-Bénite, que la Métropole avait consenti à expérimenter dans une volonté d'apaisement, et qui lui ne satisfait par les cyclistes, qui sera testé. Il prévoit de garder la Grande rue à double-sens et de marquer un itinéraire cyclable à double sens sur la rue de la République.