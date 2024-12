Deux jours après l'incendie dans un immeuble squatté à Caluire-et-Cuire, le groupe de droite à la Métropole de Lyon, attaque à nouveau l'exécutif écologiste.

Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 décembre, un incendie se déclarait dans un immeuble squatté de Caluire-et-Cuire. Dans la journée, une personne était retrouvée morte dans les décombres, s'ajoutant au bilan de deux blessés en urgence absolue et de deux blessés légers. Très vite, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon et le groupe de droite à la Métropole de Lyon (La Métro Positive), dénonçaient l'attitude de la Ville de Lyon, propriétaire de l'immeuble touché, et de la Métropole de Lyon.

Dans une interview accordée à Tribune de Lyon, mercredi, le vice-président métropolitain à l’habitat social, Renaud Payre, dénonce quant à lui "une indécente qui n'a pas de limites" venant de la droite lyonnaise. De quoi remettre le feu aux poudres. "Le vice-président Renaud Paye, délégué au logement, s’enferme dans une posture morale sans apporter les solutions indispensables face à sa défaillance forte qui met en lumière une double réalité", tacle les élus LR de la Métro Positive, groupe présidé par Philippe Cochet, maire de Caluire.

Et poursuivent : "la démonstration d’un échec total de l’engagement politique de la majorité dont il est membre, de créer une Métropole accueillante pour tous y compris les personnes en situation illégale". Le groupe d'opposition estime que Renaud Payre "avait pleinement connaissance des risques encourus par les personnes logées illégalement dans l’immeuble qui a brûlé. Au mieux le vice-président a fait preuve d’incompétence au pire il formule un mensonge". Avant de conclure en dénonçant "son incompétence et son irresponsabilité".

