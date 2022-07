Première concrétisation du projet des voies lyonnaises. Vendredi 8 juillet le 1er tronçon de la 1ere voie lyonnaise sur les quais de Rhône devant les universités de Lyon.

Les "voies lyonnaises" (ancien REV pour "Réseau express vélo"), ce sont 250 kilomètres de voies cyclables divisés en 12 lignes. Ces pistes auront l'avantage d'être plus grandes, mieux isolées des routes, plus sécurisées et plus larges. "En investissant dans nos infrastructures cyclables, nous agissons pour la sécurité et pour prévenir les conflits d’usages entre cyclistes, piétons et automobilistes." explique le maire de Lyon Grégory Doucet.

Ce projet représente d'un coût équivalent à 1 million d'euros par km. Le but est de multiplier par 3 l'usage du vélo d'ici 2026 et cet objectif est... sur de bonnes voies. Depuis l'année dernière, la pratique du vélo a connu un développement de 21%. Actuellement, 17 000 vélos sont comptabilisés par jour dans Lyon intra-muros, contre 15 000 voitures.

L'inauguration du 1er tronçon de la "voie lyonnaise 1" est une première concrétisation. Une fois la construction totale, la ligne sera longue de 17 km et reliera Vaulx-en-Velin à Saint-Fons. Ce premier kilomètre est un exemple de ce que seront les futures voies lyonnaises.