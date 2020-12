Immobilier neuf à Lyon : les projets qui vont sortir de terre

Face aux manques de projets en cours et à l’inflation des prix, le secteur du bâtiment appelle à une forme de New Deal de l’immobilier pour développer la construction dans la métropole de Lyon. En attendant cette relance, nous vous proposons un tour d'horizon des programmes neufs qui sortiront prochainement de terre.

Qu’il vienne de la promotion privée ou des travaux publics, le monde du bâtiment est inquiet après ce deuxième confinement. Ce n’est pas tant l’arrêt du travail qui préoccupe le secteur qui, dès le printemps, a été l’une des premières branches à adopter un cahier des charges sanitaire pour poursuivre son activité malgré l’épidémie, que la diminution de son carnet de commandes. Dans un contexte difficile, le bâtiment appelle à relancer fortement les constructions en facilitant la délivrance des permis de construire des opérations en cours de montage.

“Je suis extrêmement inquiet. Il y a une pénurie de logements. Ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce métier et je n’avais jamais vu ça. 15 000 personnes s’installent dans la métropole chaque année et on produit 2 000 logements. La conséquence c’est que les prix grimpent en flèche et j’ai peur que bientôt l’immobilier soit en moyenne plus cher dans la métropole de Lyon que dans la région parisienne”, s’alarme Stéphane Reymond, directeur général adjoint de Vinci Immobilier.