Les primo-accédants et les jeunes acheteurs sont de plus en plus nombreux sur le marché de l'immobiliser, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans une récente étude consacrée aux acheteurs d'immobilier en 2024, la société Meilleurtaux relève que la baisse des taux a permis un impact positif sur la capacité d'emprunt et le pouvoir d'achat des ménages français. Elle a ainsi tenté d'identifier le profil des acheteurs en 2024.

En France, l'âge moyen de l'acheteur, comme depuis plusieurs années malgré l'évolution du marché, est de 37 ans. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'âge moyen de l'acheteur est en revanche de 36 ans et 30,1 % des emprunteurs ont moins de 35 ans.

Par ailleurs, la part des primo-accédants "reste très élevée et c'est une réelle surprise", selon Meilleurtaux. Derrière la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est la région Aura qui a la plus grande part des primo-accédants avec 75 %.

À l'échelle nationale, Meilleurtaux relève "une légère diminution des montants empruntés en 2024 versus 2023 avec des revenus en moyenne plus élevés. La durée des prêts n’a que très peu évolué et elle est globalement très proche sur l’ensemble du territoire puisqu’elle oscille entre 21,8 et 22,8 ans pour une moyenne à 22 ans et 3 mois".

En Aura, cette dernière est de 22,3 ans. Quand au montant des apports moyens dans la région, il est d'environ 60 000 euros, soit deux fois moins qu'en Île-de-France. Le montant moyen par foyer des revenus emprunteurs est lui de 4 642 euros en Aura. Enfin, toujours en région, l'emprunt moyen est légèrement au-dessus des 200 000 euros.

