L'automobiliste reconnu coupable d'homicide involontaire, après une course-poursuite à Villeurbanne et Lyon en 2018, a été condamné à de la prison ferme.

Le chauffard qui avait tué, en 2018, un sexagénaire villeurbannais après une course-poursuite avec les forces de l'ordre, était jugé ce lundi 3 février par le tribunal judiciaire de Lyon, six ans et demi après les faits. Ce jour là, le 21 septembre 2018, avec 1,3 g d'alcool dans le sang et un permis non valide, l'automobiliste décide de fuir à un contrôle de police.

Lire aussi : Course poursuite mortelle: le chauffard écroué

La course-poursuite, qui débute à Villeurbanne, tourne au drame et le chauffard fauche deux piétons sur le trottoir, un retraité villeurbannais - qui succombera à ses blessures - et un adolescent, grièvement blessé. Le conducteur avait finalement poursuivi sa route dans les rues de Caluire, Lyon Vaise et La Duchère, avant de terminer sa course à pied et d'être interpellé.

Dans sa réquisition, la procureure a réclamé 10 ans de prison, la peine maximale pour une affaire en correctionnelle, relatent nos confrères du Progrès. Le tribunal a finalement condamné l'homme à 8 ans de prison et à une annulation du permis de conduire.