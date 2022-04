"L'autisme n'est pas une maladie", rappelle Monia Itji (vidéo)

Monia Itji, psychopédagogue et fondatrice du nid sensoriel à Lyon est l'invitée, ce jeudi, de notre émission "6 Minutes Chrono". Dans son ouvrage "Le petit garçon et l'éléphant", elle raconte sa propre histoire : celle d'une mère qui a mis au monde deux bébés nés prématurés. L'un, Issac, ne va pas survivre et le deuxième, Issa, est porteur d'un handicap.

"8 enfants sur 10 avec un trouble du spectre autistique ne sont pas scolarisés"

Selon Monia Itji, son témoignage est "une ode à l'espoir, à l'optimisme". "Il faut alerter car aujourd'hui le chemin est encore difficile pour les enfants et les aidants", explique-t-elle. D'autant plus que les préjugés ont la vie dure concernant l'autisme. "Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neuro-développemental. C'est essentiel de pouvoir le rappeler, insiste Monia Itji. Comme il faut rappeler qu'actuellement 8 enfants sur 10 avec un trouble du spectre autistique ne sont pas scolarisés. Il est important de pouvoir les amener à une meilleure inclusion scolaire et sociale par le biais de l'école."