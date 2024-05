Voie Lyonnaise 1 : les travaux quai Augagneur terminés en juillet

La Métropole de Lyon effectuait ce vendredi matin un point d'étape concernant les travaux sur le quai Augagneur de la Voie Lyonnaise 1. La fin des travaux est prévue pour mi-juillet.

C'est un tronçon emprunté chaque jour par 17 000 cyclistes. Le quai Augagneur est actuellement en travaux pour permettre la finalisation d'un tronçon de la Voie Lyonnaise 1 qui doit relier, à terme, Vaulx-en-Velin à Saint Fons le long de 17 kilomètres de pistes cyclables.

Ce vendredi matin, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon effectuait un point d'étape des travaux de l'aménagement des berges du Rhône entre le pont Lafayette et le pont de la Guillotière. "L'avancement des travaux est une vraie satisfaction" débute le président écologiste devant la partie de la piste cyclable déjà aménagée. "La Voie Lyonnaise 1 a comme particularité d'être l'axe cyclable le plus important de toute la Métropole de Lyon" poursuit-il. L'occasion aussi pour la Métropole de rappeler que tous les travaux concernant ces Voies Lyonnaises, projets phares des Verts depuis leur arrivée aux responsabilités, "avancent comme prévu". "On espère toujours atteindre 250 kilomètres de Voies Lyonnaises en 2026 et jusqu'à 350 kilomètres en 2030" complète Bruno Bernard.

De 2,5 à 4 mètres pour la piste cyclable

"On a vraiment à cœur d'améliorer le confort des piétons et des cyclistes sur ce trajet" détaille Nadège Adoneth, maître d'œuvre du projet. Fini la cohabitation parfois devenue dangereuse sur le quai entre les piétons et les cyclistes par manque de place sur la piste cyclable le long des 3 voies de circulation.

Les travaux en cours, qui relieront d'ici mi-juillet deux tronçons de la VL1 déjà aménagés, concernent un linéaire de 1100 mètres situé entre la rue Bugeaud et le pont de la Guillotière. La piste cyclable déjà existante passera ainsi de 2,5 à 4 mètres sur certains passages. Les îlots pour permettre l'accès aux bus qui circulent sur le quai ont également été modifiés.

Un enrobé qui va changer de couleur

L'enrobé utilisé pour la piste cyclable, de couleur ocre, devrait changer de couleur d'ici l'année prochaine. "C'est un enrobé composé de granulats majoritairement calcaires qui va passer de l'orange au beige après une année d'utilisation" précise Virgile Nicolas, autre maître d'œuvre du projet.

La fin des travaux est prévue pour juillet 2024 sur le quai Augagneur. (@VG)

Après la livraison de la section entre la rue Bugeaud et la rue Bonnel mi-avril, les travaux se poursuivent plus au sud jusqu'au pont de la Guillotière. Le projet aura nécessité un investissement de 2,8 millions d'euros de la part de la Métropole et bénéficie d'une subvention de l'Etat d'1 million d'euros dans le cadre du Fonds vert 2023.