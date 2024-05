RER métropolitain : la Région et la Métropole de Lyon écrivent à l'Etat

La Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Sytral Mobilités ont adressé un courrier au ministre des Transports pour avancer sur la mise en place d'un RER métropolitain.

Si la signature du volet mobilités du Contrat Plan Etat-Région la semaine dernière a suscité l'agacement de la Métropole de Lyon et de son président Bruno Bernard, qui évoquait "un abandon total du RER", et de son vice-président aux déplacements, Jean-Charles Kohlhaas qui déplorait que "la Région s'assoie sur les Métropole", le climat entre les écologistes et le président LR Laurent Wauquiez n'était pas si tendu quelques semaines auparavant.

"Ces projets nécessitent des financements importants sur le long terme"

Le 26 mars dernier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et Sytral Mobilités ont signé un courrier commun adressé au ministre des Transports, Patrice Vergriete, indiquant que les deux collectivités et l'autorité organisatrice des transports avaient "commencé les démarches pour développer les niveaux de services de type RER ou SERM au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise", a appris Lyon Capitale, confirmant une information de Tribune de Lyon.

"Des démarches sont en cours, en partenariat entre les acteurs concernés, pour développer les niveaux de services de type RER ou SERM au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise. Ces stratégies sont en parfaite cohérence avec les objectifs d’aménagement tels qu’exprimés par le SRADDET au niveau régional", assure-t-on du côté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout en rappelant que au ministre que "pour poursuivre les démarches, ces projets nécessitent des financements importants sur le long terme pour les investissements d’infrastructures, d’équipements et de matériels roulant, ainsi que l’exploitation des services". La Région et la Métropole de Lyon ont ainsi émis le souhait d’ouvrir la possibilité de recourir, le cas échéant, aux compétences de la Société des Grands Projets, afin de mobiliser les ressources nécessaires à la préfiguration du dossier d’octroi du statut de SERM.