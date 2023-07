Les orages fascinent et effraient. Prendre la foudre en image, aux premières loges de ce spectacle de toute puissance, certains en ont fait un métier.

Le début de l'été annonce le début des épisodes orageux. Pendant que Lyon est placé en vigilance jaune pour les orages du 7 au 9 juillet, Alexis Maillard, se lance à la conquête des orages pour saisir les plus beaux clichés. Depuis dix-sept ans, ce féru d'orage remue ciel et terre pour cou(v)rir les éclairs de la région, entre montagnards et campagnes.

Des jours de préparation et des km parcourus

Être chasseur d'orage nécessite une bonne organisation. "Cela prend du temps de bien préparer la zone orageuse." Trois jours avant l'événement, Alexis Maillard récolte un maximum de données météorologiques. "Mais, précise-t-il, c'est vraiment dans les dernières vingt-quatre heures qu'on a les données météo les plus précises. Certains modèles essaient même de prévoir l'évolution des différents paramètres de l'atmosphère et peuvent nous permettre d'aller à l'endroit le plus proche de la foudre. On doit réactualiser les données toutes les trois heures."

"Le Rhône est assez propice aux orages" Alexis Maillard, chasseur et photographe d'orages

A bord de son véhicule, équipé de son boîtier Nikon, le photographe sillonne les routes de France. Il n'est pas rare qu'il doive parcourir plusieurs centaines de kilomètres. "Je suis déjà allé jusqu'à Valence, en Espagne, et aux Cinq Terres, en Italie depuis le Beaujolais pour prendre en photo les éclairs".

Sans aller aussi loin, "le département du Rhône, souligne-t-il, est assez propice aux orages." Explications : "on est dans un couloir classique au cœur de la saison orageuse. Bien souvent, les orages vont prendre naissance sur la chaîne du massif central avant de traverser l’Ardèche et la vallée du Rhône. C'est pour cela que j'aime bien prendre des clichés par là."

Coup de foudre

Une passion qui l'a frappé un été, alors qu'il était enfant, lorsque la maison familiale a été touchée par la foudre.

"Sensible à la nature, au vivant et au sauvage", il s'est pris de passion à chasser les orages. "On a un véritable panel d’ambiance avec les orages et je suis loin d’être rassasié". Tellement fasciné par les orages, Alexis passe le plus souvent ses nuits... dans sa voiture plutôt que dans son lit. Et si, pour certains, les orages sont effrayants, du point de vue d' Alexis, les orages sont un phénomène "époustouflant".

Les clichés d'orages d'Alexis Maillard sont à retrouver sur son site internet.

