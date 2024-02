Guerre en Ukraine : un rassemblement organisé à Lyon

©PHOTOPQR/LE PROGRES/Richard MOUILLAUD – Lyon 20/03/2022 – le 20/03/2022 Rassemblement pour l’ Ukraine -Rassemblement de soutien ‡ l’ Ukraine place Bellecour (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive674475.jpg) [Photo via MaxPPP]

Le rendez-vous est donné place Bellecour (Lyon 2e), samedi 24 février à 14h30.

Deux ans jour pour jour depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, plusieurs associations et organisations syndicales organisent un rassemblement en soutien au peuple ukrainien ce samedi 24 février à 14h30 place Bellecour.

A lire aussi : L’association Lyon-Ukraine : un des visages de la lutte ukrainienne en France

"Demander la fin des bombardements"

Plusieurs associations et organisations syndicales et politiques, dont le Collectif 69 de Soutien au Peuple Ukrainien, appellent à rejoindre le mouvement national « Ensemble le 24 février ». Un rassemblement est organisé place Bellecour à partir de 14h30 jusqu'à 17h30 pour demander "la fin des bombardements et de tous les crimes perpétrés sur le territoire ukrainien." Une autre manifestation pour la Palestine est prévue dès 15 heures, à l'appel cette fois du collectif 69 Palestine.

A lire aussi : Lyon : un drapeau géant de la Palestine déployé à la Part-Dieu