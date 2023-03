Grève du 23 mars : quelles perturbations dans les transports à Lyon ? 

Alors qu’une 9e journée de mobilisation syndicale se profile ce jeudi 23 mars pour dénoncer l’adoption de la réforme des retraites, des perturbations sont à prévoir dans les transports.

Une semaine après l’adoption de la réforme des retraites, la grogne des syndicats et des Lyonnais n’est pas retombée. Ce jeudi 23 mars, les manifestations sauvages qui ont émaillé les soirées lyonnaises depuis le 16 mars laisseront place à une mobilisation déclarée en préfecture par les organisations syndicales, la 9e du genre depuis le début de la contestation contre la réforme du gouvernement.

À Lyon, la manifestation prévue entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour, à partir de 11 heures, devrait engendrer des perturbations au niveau de la circulation automobile sur le cours Gambetta pendant une bonne partie de la fin de matinée et du début d’après-midi.

Peu de perturbations dans les TCL

Du côté des TCL, le parcours des lignes de bus C4, C7, C10, C11, C12, C16 et C20 sera perturbé par le passage du cortège, mais il s’agira là des seuls troubles significatifs liés à la grève de ce jeudi 23 mars. Mardi, du côté de Keolis, l’exploitant du réseau TCL, on assurait que le réseau de transport en commun ne serait que "légèrement perturbé" par la mobilisation. Dans le détail, deux lignes de bus sont supprimées et neuf autres voient leur fréquence allégée, à l’instar des tramways T2, T3 et T4. Aucune perturbation n’est attendue du côté du métro.

Ca coince à la SNCF...

En revanche, des perturbations sont en cours sur le réseau SNCF, où le trafic est "très fortement perturbé" par le mouvement de grève, prévient la compagnie ferroviaire. Un TGV INOUI et OUIGO sur deux circule et un TER sur trois en moyenne. À noter que 17 lignes ayant Lyon pour gare de départ ou d’arrivée connaissent des perturbations ce jeudi. Le détail est à retrouver ici.

... et à l'aéroport de Lyon

"Des annulations et des retards sont à prévoir" également du côté de l’aéroport de Lyon, selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui a une nouvelle fois demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leurs vols ce jeudi. Les perturbations devraient se poursuivre jusqu’à 6 heures du matin vendredi.

