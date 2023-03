À Lyon, le réseau TCL sera "légèrement perturbé" par la grève du 23 mars

Le réseau des Transports en commun lyonnais (TCL) ne sera que faiblement perturbé par la grève du 23 mars. Seulement deux lignes de bus seront supprimées et une partie du réseau sera allégée

Une semaine après l’adoption de la réforme des retraites grâce à l’article 49.3 et la survie, de justesse, du gouvernement d’Elisabeth Borne face aux motions de censure des oppositions à l’Assemblée nationale, la contestation n’est pas retombée. La journée de ce jeudi 23 mars pourrait d’ailleurs être décisive et laisser présager de la suite du mouvement porté par les syndicats.

Des grèves et des manifestations sont annoncées un peu partout en France, notamment à Lyon, où la mobilisation ne devrait toutefois que peu impacter les transports en commun. Contrairement à certaines des précédentes journées de mobilisation, les métros fonctionneront normalement, comme une grande partie du réseau TCL.

Fréquence allégée pour les tramways

Aucune perturbation n’est à prévoir sur les funiculaires permettant de rejoindre Fourvière. En revanche, trois lignes de tramway vont voir leur trafic ralentir.

La ligne T2 circulera avec une fréquence de 7 minutes

La ligne T3 circulera avec une fréquence de 9 minutes

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 7 minutes

Deux lignes de bus supprimées

Le gros des perturbations pour cette journée du 23 mars se concentrera sur le réseau de bus. Neuf lignes verront leur fréquence allégée (C26, 15, 25, 63, 79, 80, 81, 86 et 88 ), la ligne C12 ne circulera qu’entre "Hôpital Feyzin Vénissieux" et "Jean Macé" et les lignes suivantes ne circuleront pas du tout : C6E, C15E.

Le parcours des lignes de bus C4, C7, C10, C11, C12, C16 et C20 pourrait également être affecté par le passage du cortège de la manifestation qui doit remonter le cours Gambetta à partir de 11 heures.