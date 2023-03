Grève du 23 mars, l'aéroport de Lyon réduit ses vols de 20 % ce jeudi

Les compagnies aériennes de l'aéroport de Lyon sont de nouveau appelées à réduire leurs vols, en raison de la 9e journée de mobilisation syndicale prévue le 23 mars contre la réforme des retraites.

La 9e journée de mobilisation intersyndicale pour protester contre l'adoption de la réforme des retraites ne devrait guère entraîner de perturbations dans les transports en commun lyonnais ce jeudi 23 mars. En revanche, il n'en sera pas de même du côté de l'aéroport de Lyon. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a une nouvelle fois appelé les compagnies aériennes à réduire de 20% leurs vols sur les aéroports de Lyon, Toulouse, Marseille et Paris-Orly.

"Des annulations et des retards sont à prévoir" pour les vols des compagnies, avertit la DGAC, qui invite "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage". L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry va à nouveau suivre les directives nationales et invite les passagers à se rapprocher des compagnies aériennes pour obtenir des informations sur leurs vols. Des perturbations sont attendues dès ce mercredi soir et jusqu'au vendredi 24 mars à 6 heures du matin.