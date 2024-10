Grève du 1er octobre : seulement 5% de grévistes dans l'académie de Lyon

Ce 1er octobre, 5,43% des enseignants dans l'académie de Lyon étaient en grève, un taux quasiment identique à la moyenne nationale.

C'est une mobilisation qui aura finalement été très peu suivie au sein de l'académie de Lyon. Ce 1er octobre, l'intersyndicale appelait à manifester à et se mettre en grève pour demander notamment des hausses de salaire et dénoncer la politique gouvernementale en matière d'éducation.

Ce mardi 1er octobre seulement 5,43% des enseignants étaient en grève dans l'académie de Lyon. Dans le second degré ce taux de gréviste monte à 7,88% tandis qu'il était de 2,27% dans le 1er degré selon les chiffres communiqués par le Rectorat.

Dans le détail, la participation a été plus forte dans les collèges (8,54%) que dans les lycées d'enseignement général et technologique (6,65%) et dans les lycées professionnels (7,17%). Plusieurs lycées de l'est lyonnais avaient annoncé être en grève ce 1er octobre pour "exiger plus de moyens pour l'école publique".

Les chiffres de participation sont inférieurs aux dernières grosses journées de mobilisations dans l'éducation nationale. En mars 2023, le taux de gréviste était de 6,08% dans l'académie et il était de 5,51% en juin dernier.