Covid-19 à Lyon : une opération de vaccination pour les enfants les plus fragiles 

Le Palais des Sports transformer en centre de vaccination et de dépistage. @WilliamPham

Ce mercredi 15 décembre, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a connu une nouvelle étape avec son ouverture aux enfants de 5 à 11 ans "à risque", susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Dès ce week-end, une première grande opération de vaccination leur sera destinée au Palais des sports de Gerland.

Ouverte depuis ce mercredi 15 décembre aux enfants "à risque", qui pourraient développer des formes graves du Covid-19, la campagne de vaccination pour les 5 à 11 ans se déploie à Lyon. Dès ce dimanche 19 décembre, une opération coup de poing sera organisée au Palais des sports de Gerland de 10 à 18 heures.

Sont concernés les enfants souffrant de maladies hépatiques chroniques, maladies cardiaques et respiratoires chroniques, neurologiques, d'obésité, de diabète, d'immunodéficience primitive ou atteints de trisomie 21. Conformément aux recommandations des autorités scientifiques, les enfants vivant dans "l’entourage d’une personne immunodéprimée, au sein même du foyer", pourront aussi en bénéficier précise l’ARS.

800 crénaux

Au total, 800 créneaux de vaccination seront disponibles dimanche, assurés par 10 infirmières et 8 médecins, parmi lesquels plusieurs pédiatres. Comme pour les adultes, les prises de rendez-vous doivent se faire sur Doctolib et une "consultation pré-vaccinale systématique sera réalisée par un médecin et se déroulera selon la procédure adaptée à l’âge de l’enfant", explique l’ARS.