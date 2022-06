Villeurbanne : Roméo Elvis et PLK en concert gratuit ce samedi soir

Des concerts gratuits : une idée des jeunes Villeurbannais. Ils ont eu carte blanche pour imaginer un festival à leur image. Depuis dix mois, plus d'une centaine de volontaires de 12 à 25 ans travaillent pour créer le Festival Réel.

Le concept : un grand festival gratuit, ouvert à tous. Il s'est installé au cœur du parc de la Feyssine depuis le 3 juin et prendra place jusqu'au 5 juin. En tête d'affiche : l'artiste Eddy de Pretto. " Nous l'avons choisi pour ses textes sensibles, engagés et sa musique qui rassemble des publics d’univers très différents ", expliquent les organisateurs.

La première soirée du festival Réel à #Villeurbanne s'achève avec @romanesanta et #Ofenbach ! Un succès public et une organisation sans faille. Plus de 16000 festivaliers étaient dans la place !

