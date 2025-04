Grand Raid Ventoux : "l'UTMB nous aide à offrir un événement de haute qualité"

Le Grand Raid Ventoux by UTMB se déroule du 27 au 27 avril. Le Lyonnais Baptiste Chassagne part favori sur le format 100 K (89 km, 4 600 m D+).

Pour sa première édition, le Grand Raid Ventoux by UTMB (25-27 avril) accueille 3 000 coureurs de 46 nationalités et un plateau élite particulièrement attractif, avec de grands noms français et internationaux de la discipline.

Sur le format 100 K (89 km, 4 600 m D+), le Lyonnais Baptiste Chassagne, incroyable 2e de l'UTMB 2024, fait figure de grand favori. En pleine ascension, il a quitté Nike pour rejoindre On, la marque suisse, elle aussi, en pleine expansion.

Tout comme le Grand Raid Ventoux qui, cette année, se dévoile sous l'étendard international "by UTMB" et devient le 6e événement français du circuit UTMB World Series (aux cotés du Nice Côte d'Azur, du trail Alsace Grand Est, du Trail du Saint-Jacques, du Restonica Trail et du HOKA UTMB Mont-Blanc).

Entretien avec Laurent Belmonte membre du Team Sports 84, co-organisateur du Grand Raid Ventoux by UTMB.

Lyon Capitale : 2025 marque la 1re édition du Grand Raid Ventoux sous le label by UTMB. Pourtant, l'événement est connu comme le loup blanc depuis des décennies.

Laurent Belmonte : Cet événement existe depuis plus de 30 ans. Il a été créé en 1992 par Frédéric Boucher. C'était un précurseur des courses longue distance, que l’on appelait " trail". Il est revenu d’un voyage en Amérique où il avait découvert les 100 miles. Il s’est dit qu’il allait ramener ce concept chez lui, dans le Vaucluse, au départ de la commune de Gigondas. De chez lui, il voyait le mont Ventoux et a imaginé un parcours de 100 miles passant par le sommet et revenant à Gigondas : voilà la genèse de l’événement.

En 1992, quelles étaient les autres grands trails en France ?

C’était l’un des premiers. A la même époque, autour de 1995, il y avait le Festival des Templiers. Jusqu’en 2015, le Grand Raid Ventoux a été organisé par le Rotary Club de Vaison‑la‑Romaine, à la suite de Mr Boucher. La dernière édition a eu lieu en 2015, faute de bénévoles et de moyens. J’étais président à cette époque de La Traversée des Dentelles, un trail au coeur des Dentelles de Montmirail, à Gigondas. J’ai voulu éviter que l’événement ne s’éteigne. Après une pause en 2015, nous l’avons relancé un an plus tard, avec l’association Team Sports 84, dont je suis président.

Un nouveau départ en quelque sorte...

Exactement. Nous avons souhaité perpétuer l’événement. Nous ne voulions pas être l'association qui a arrêté le GRV.

Combien de bénévoles fallait‑il mobiliser pour que le trail puisse continuer ?

Pour 1 000 coureurs, nous avions entre 150 et 200 bénévoles. Avec cette spécificité : Team Sports 84 est composé uniquement de sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires du Vaucluse. L’aspect caritatif est central : nous soutenons les pupilles orphelins des sapeurs‑pompiers de Vaucluse. Au total, nous accompagnons 19 orphelins jusqu’à leur majorité : soutien scolaire, psychologique, vacances, aménagement du logement, matériel informatique…

Une somme est prélevée sur chaque dossard ?

Oui, au minimum 2 € par dossard. L’an dernier, nous avons collecté plus de 6 000 €. Avec le label "by UTMB" et un plus grand nombre de participants (3 000), nous avons atteint 15 000 €, presque le triple.

"Des professionnels de l’événementiel nous aident à offrir un événement de haute qualité et à garantir sa pérennité."

Pourquoi avoir choisi le label by UTMB ?

Nous cherchions à renouveler l’événement, le rendre plus attractif et pérenniser son organisation. En 2020, l’édition a été annulée un mois avant à cause du Covid, entraînant des pertes financières importantes. En 2021, reportée de fin avril à septembre, nous sommes passés de 1 200 à 600 coureurs. Nous avons alors décidé de renoncer à l’édition 2022 pour repenser l’événement. En découvrant le circuit mondial de l’UTMB Group, nous avons candidaté et mené plusieurs entretiens. C’est un événement co‑construit avec l’UTMB Group, qui nous apporte un soutien matériel (balisage, citernes, tables, bancs, tentes pour les ravitaillements, branding, arche de départ et d'arrivée), le chronométrage et et tout ce qui est numérique, notamment la communication. Des professionnels de l’événementiel nous aident à offrir un événement de haute qualité et à garantir sa pérennité. Tous les autres prestataires sont locaux , comme la sonorisation à Sorgues, les tentes à Cavaillon, l'électricité à Orange, l'alimentation par le Super U à Carpentras, la brasserie artisanale du Mont Ventoux, la cave de Gigondas pour les dotations, etc.

Quel est l’impact économique local ?

Les prestataires locaux sont prioritaires. L’événement attire environ 50 nationalités. Les coureurs se logent, se restaurent et achètent des souvenirs, stimulant le tourisme. Soit 3 000 coureurs venus de 46 pays différents avec des accompagnants. Les retombées économiques seront bientôt chiffrées précisément.

Pour une première édition, vous avez même un gros plateau de coureurs élites ?

Absolument, c’est exceptionnel pour un enfant du pays. Je suis pompier professionnel à Carpentras, natif d’Avignon et amoureux de mon département : accueillir un événement de renommée internationale chez nous est un grand plaisir. Je suis hyper ravi. Le travail avec les équipes de l'UTMB sont géniales et cordiales. Rien ne nous est imposé, toutes les décisions sont prises en concertation, collégialement.

Avez-vous on payer pour obtenir ce label ?

Non, nous n’avons rien payé. C’est un partenariat : l’UTMB Group nous aide et, en retour, on collabore à la réussite de l’événement.

Le label by UTMB a permis de pérenniser et de restructurer l’événement ?

Oui, nous avons été épaulés par l’équipe du UTMB Group. Les équipes de l’UTMB basées à Chamonix et s’appuient sur nous. Team Sports 84 trace les parcours, place les ravitaillements, le balisage et assure les relations avec les élus (communes, département, région).

Pour suivre en live le Grand Raid Ventoux by UTMB 2025

Un plateau élites très attractif pour la 1re édition du Grand Raid Ventoux by UTMB

12 hommes ont un UTMB Index > 800 et 5 femmes > 700.

100 M (124 km - 6 500 m D+)

Chez les femmes, Sara Ammann (UTMB Index 625), 2ème du Mozart 100 by UTMB, cherchera à s’imposer face à l’allemande Ida­Sophie Hegemann (UTMB Index 728), 2ème du 100M d’Istria 100 by UTMB en 2024, et Laura Berruer (UTMB Index 600). Chez les hommes, le français Ludovic Pommeret, vainqueur de l’UTMB en 2016 (UTMB Index 888) sera un sérieux prétendant à la victoire et affrontera notamment le britannique Andy Symonds (UTMB Index 833), et le français Alexandre Boucheix, alias Casquette Verte (UTMB Index 831).

100 K (89 km - 4 600 m D+)

Chez les hommes, le français Baptiste Chassagne, 2ème de l’UTMB 2024 (UTMB Index 885), le favori sur cette distance sera opposé au français Thibaut Baronian (UTMB Index 901), et à l'américain Ben Dhiman (UTMB Index 891), 3ème du Grand Raid de la Réunion en 2024.

Chez les femmes, la française Camille Bruyas (UTMB Index 758) fait figure de favorite après sa 2ème place à la Hardrock en 2024, tandis que la polonaise Katarzyna Wilk (UTMB Index 733) et la norvégienne Mari Klakegg Fenre (UTMB Index 741) seront des adversaires redoutables.