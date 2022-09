Cet automne, la Métropole de Lyon ouvre des points de collecte pour les déchets végétaux dans 14 communes de l'agglomération lyonnaise pour désengorger les déchetteries.

Les feuilles mortes ramassées dans les jardins des particuliers remplissent les bennes des déchetteries chaque automne. Pour éviter un trop-plein de déchets verts dans certaines déchetteries, la Métropole de Lyon ouvre des centres de collecte des déchets végétaux dans 14 communes du Grand Lyon à partir du 10 septembre.

Ces points de collectes temporaires se situent principalement dans l'ouest lyonnais, les Monts d'Or et le val de Saône en raison du grand nombre de jardins privés dans ces territoires (mais aussi à Meyzieu et Jonage dans l'est lyonnais). L’accès y est gratuit. Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes…

20% des déchets ménagers

La valorisation de déchets verts représente en tonnage 20% des déchets ménagers et assimilés recyclés à l’échelle de la Métropole. Leur valorisation par compostage permet le retour à la terre de cette matière fertile. Les déchets verts sont transformés sur les plateformes de compostage de Ternay, Décines-Charpieu et Saint-Pierre-de-Chandieu. Le compost est ensuite utilisé localement pour amender les sols des céréaliers, des maraîchers, des producteurs bio ou est mis à disposition des paysagistes, des collectivités et des fabricants de terreau.

Parallèlement, les 19 déchetteries métropolitaines restent bien sûr accessibles à ces déchets végétaux et aux autres déchets des ménages.

Retrouvez les calendriers de cette collecte des déchets verts sur : https://www.grandlyon.com/services/je-jette-mes-dechets-verts