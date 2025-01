Grand froid, vent : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

La Loire, la Haute-Loire et le Cantal ont été placés en vigilance jaune grand froid ce lundi, tandis que la Drôme et l'Ardèche sont concernés par une vigilance vent.

Si à Lyon ce lundi 13 janvier le thermomètre ne dépassera pas les 1 degré, dans certains départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le mercure affichera des valeurs très basses pour débuter la semaine. Ainsi, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal ont été placés en vigilance jaune grand froid par Météo France. Une vigilance valable toute la journée.

Dans le même temps, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance jaune pour vent violent, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont concernés par une vigilance avalanches et le Rhône est une nouvelle fois en vigilance crues. La Saône à Lyon est toujours relativement haute après les pluies de ces derniers jours.