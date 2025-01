Eugenie Le Sommer, attaquante de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Grosse surprise en Coupe de France féminine : l'Olympique lyonnais, dix fois vainqueur du trophée, a été éliminé en 16e de finale à Reims (0-0, 10 t.a.b. à 9).

C'est une grosse désillusion pour l'OL féminin. Ce dimanche, les Lyonnaises ont été éliminées aux tirs au but par Reims en 16e de finale de Coupe de France. La Ballon d'Or 2018 Ada Hegerberg et la gardienne allemande Laura Benkarth, onzième tireuse, ont manqué leur tir au but.

Au bout d'une interminable séance, où la défenseuse rémoise Mathilde Kack a aussi manqué sa tentative, les deux équipes en sont arrivées à faire tirer les gardiennes. Si la Champenoise Kayza Massey a réussi son tir au but, l'internationale allemande n'a pas transformé le sien, tirant sur son homologue.

La saison dernière, l'ogre du football féminin s'était incliné en demi-finale contre Fleury, également au tirs au but (0-0, 5 t.a.b. à 4). Le Paris Saint-Germain avait ensuite battu Fleury en finale 1-0.

L'OL, champion de France 17 fois ces 18 dernières saisons, est en tête du championnat, cinq longueurs devant Paris. Le club huit fois champion d'Europe a également terminé premier de son groupe de Ligue des champions avec six victoires en six matches.